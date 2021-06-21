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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم : ماذا كتبت وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة خلف أرقام الجلوس ... أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

طلاب
طلاب

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالتالي:

أطفال أون مشروع تخرج بكلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس يحصد إعجاب المشرفين
نالت مجلة " أطفال أون"  التى نفذها مجموعة من الباحثين بـ كلية الدراسات العليا للطفولة بـ جامعة عين شمس فى إطار مشروع تخرجهم إعجاب المشرفين والقائمين على المجلة، حيث أكدوا علي أنه مشروع مميز وله فكرة واضحة ومحددة

تفعيل المنح الدراسية و التعاون العلمى .. أبرز نتائج إجتماع وزير التعليم العالى مع السفير الهندي
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الاثنين، السفير أجيت جوبت (Ajit Gupta) السفير الهندي بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين مصر والهند في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي

حاسبات عين شمس تحصد المركز الأول فى المسابقة البحثية لطلاب الجامعات المصرية
 أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس  تم تكريم الطلاب الفائزين بالمركز الأول فى المسابقة البحثية التى نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى لطلاب الجامعات المصرية 

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بشمال سيناء
قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن أسماء  الأوائل في الشهادة الإعدادية  بشمال سيناء علي النحو التالي وهم من مختلف مدارس سيناء :

عميد "سياسة واقتصاد" القاهرة يكشف عدد المعتذرين عن الامتحانات النهائية
كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ، عن عدد الطلاب المعتذرين عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وزيرة الهجرة تدعو الطلاب لحضور ملتقى لتبادل الخبرات مع الدارسين بالخارج
ي إطار الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، والتي أطلقتها وزارة الهجرة في يناير الماضي لخلق مكون رئيسي لجميع الفاعليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، تعتزم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

عميد كلية الآداب: امتحانات اللائحة القديمة ستعقد بعد طلاب الليسانس
كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات طلاب اللائحة القديمة قبل العام الدراسى ٢٠١٣ - ٢٠١٤ .

ماذا كتبت وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة خلف أرقام الجلوس ؟ |صورة
وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تعليمات هامة لـ طلاب الثانوية العامة على أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2021 .

 

اخبار التعليم جامعة القاهرة شمال سيناء جامعة عين شمس

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