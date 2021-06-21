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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطأ لا يغتفر.. طبيب يتسبب في جرح عميق بوجه طفلة أثناء الولادة

صدى البلد

كان على الطفلة حديثة الولادة أن تحصل على 13 غرزة مباشرة بعد الولادة لإغلاق جرح في خدها الأيسر بسبب خطأ صادم خلال عملية الولادة القيصري.

 

شاركت عائلة "كاني ويليامز"الطفلة حديثة الولادة،  صورًا مروعة للطفلة التي أصيبت بجرح في خدها الأيسر أثناء العملية في "صحة دنفر" في كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وفقًا لوالدي الطفلة ، داماركوس وريجانا ويليامز ، كانت الخطة هي ولادة كاني بشكل طبيعي حيث أعطى الأطباء حبوب منع الحمل لتسريع عملية الولادة على الأم، ولكن في غضون دقائق ، أُدخلت الأم "ريجانا" لعملية جراحية للخضوع لعملية قيصرية طارئة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

بمجرد ولادة سرعان ما تحولت حماستهم إلى حسرة بمجرد أن رأوا أن مولودتهم مصابة بجرح كبير في وجهها حيث قال الأطباء إن وجهها كان قريبًا من المشيمة.

وقالت الأم "ريجانا ويليامز " في حديثها لقناة Fox 31: "اولت أن أفهم ما حدث ، ولكن بالإضافة إلى حقيقة أن وجهها تعرض للجرح وكان على جراح التجميل أن يأتي للقيام بذلك ، فهناك الكثير من الأشياء التي لا أفهمها".

كما أضافت :"لم أسمع أبدًا عن أي شخص مضطر للتعامل مع وجه طفله يبدو هكذا بعد إجراء عملية قيصرية."

وتطالب الأسرة الآن بأن يكون الجراحون مسؤولون عن إصابة الطفل.

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فيما قال الخبراء أنه نادرًا ما تكون هناك أخطاء تصيب المواليد في العمليات القيصرية حيث أظهرت الأبحاث التي أجرتها شبكة وحدات طب الأم والجنين وصحة الطفل والتنمية البشرية أن 0.7 في المائة فقط من 37000 طفل ولدوا عن طريق العملية القيصرية يعانون من تآكل.


بينما قالت الممرضة "ليزا ميرك " في حديثها للقناة: "لقد أجريت أكثر من 2500 عملية ولادة وساعدت في عمليات الولادة القيصرية ، وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها ذلك، هذا نوع من الأشياء التي يمكن أن تحدث ، لكنها نادرة للغاية."

خطأ

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