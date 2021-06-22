محو الأمية وتعليم الكبار..11 اختصاصا للجنة التعليم والبحث العلمي بـ النواب

مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقاً لأحكام اللائحة الداخلية له ، والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

و تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

ونصت المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه :" بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بكل لجنة .



اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي

تختص لجنة التعليم والبحث العلمي بالقيام بالأعمال الآتية:

1-التعليم بجميع أنواعه ومراحله.

2-شئون البحث العلمى.

3-تطوير التعليم الجامعى.

4-تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.

5-الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.

6-المجامع العلمية واللُّغوية.

7-السياسة التعليمية وجودة التعليم.

8-شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

9-الجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية.

10-محو الأمية وتعليم الكبار.

11-التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى