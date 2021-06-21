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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جانتس: السلطة الفلسطينية هي عنصر اعتدال وما حدث بغزة لن يتكرر

صدى البلد

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن "السلطة الفلسطينية هي عنصر اعتدال وما حدث بغزة لن يتكرر"، مشددا على أنه يجب على "حركة حماس أن تستوعب رسالتنا وتفهم ما جرى".

ونقلت وكالة "صفا" عن جانتس خلال كلمة له خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب "أزرق- أبيض"، قوله "إسرائيل ستتعاون في قضية إعادة إعمار قطاع غزة"، مشددا على أنه "إذا لم تفهم حماس بعد، فسنحرص على إفهامها. بدون إعادة الجنود الأسرى والاستقرار الأمني، لن يتم إعمار غزة اقتصاديا".

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وأضاف جانتس "أننا سنعزز التعاون مع السلطة الفلسطينية المعتدلة والتي تمثل الفلسطينيين في المنطقة".

من جهة أخرى، أشار جانتس إلى أن "إسرائيل لها مصلحة طبية وسياسية وأمنية واضحة بأن يتم تطعيم جيراننا الفلسطينيين ضد فيروس كورونا ونحن ملتزمون بصحة جيراننا، وأنا متأكد من أنه سيتم إيجاد حل لصالح جميع الأطراف".

جانتس إسرائيل حماس فلسطين كورونا

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