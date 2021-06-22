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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مريض السمنة يعاني من النهجان أثناء النوم والكسل.. تعرف على أضرار السمنة

خبيرة التغذية العلاجية
خبيرة التغذية العلاجية

قالت دكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن البطن تضم أهم الأجهزة فى جسم الانسان ، من المستحيل ان تقوم بواجبها بأكمل وجه فى وجود خلايا دهنية .

وأضافت “سهيل” ، خلال حوارها ببرنامج طبيب البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد، أن مريض السمنة يعاني من النهجان اثناء النوم ، والكسل وضربات القلب ، ودهون على المعدة والكبد ، وبالتالي عند التخلص من الدهور كل أجهزة تقوم على أكمل وجه .

واشارت فى سياق اخر ، قالت الدكتورة دعاء سهيل، خيرة التغذية العلاجية، إن خفض الوزن أمر ممكن من خلال تناول كل أنواع الطعام، ولكن بكميات قليلة، وهذا الأمر ممكن من خلال تناول الأناسليوم التي تقلل الشهية إلى حد كبير.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المعدة تحتفظ بألياف البسيليم لمدة تصل لـ14 ساعة، خلاف أنها تزيد الإحساس بالعطش إلى حد كبير، ومع تناول المياه يزيد حجم هذه الألياف، وهذا يقلل من تناول الطعام إلى حد كبير.

وأشارت إلى أن الكتلة العضلية عند الرجل أكبر من المرأة، ولذلك نسبة الحرق لدى الرجل لا تتضرر على خلاف المرأة التي تفقد تدريجيًا القدرة على حرق السعرات الحرارية، معقبة: "الست من الـ30 لـ40 عاما تفقد القدرة على الحرق كل عام 50 سعرة حرارية".

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