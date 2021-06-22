فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

تعرض الفنانة هيدي كرم لهجوم عنيق من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام وذلك عقب نشر فيديو يظهر فيه ابن هيدي كرم اثناء ممارسته تمارين الضغط برفقة والداته هيدي كرم .

هجوم عنيف على هيدي كرم

شن متابعي هيدي كرم هجوما عنيفا عليها بعد نشر الفيديو الذي ظهرت فيه برفقة ابنها اثناء ممارسة التمارين حين اعتبره البعض انه غير لائق وغير أخلاقي وانه لا يصح ان تنشر مثل هذه النوعية من مقاطع الفيديو .

رد هيدي كرم على منتقديها

لم تصمت هيدي كرم على الهجوم الذي تعرضت له بسبب نشرها فيديو لها مع ابنها -ابن هيدي كرم- ولكنها نشرت فيديو جديد من خلال خاصية الاستوري على انستجرام لتقين مهاجميها درسا عنيفا وبينما شكرت في بداية الفيديو متابعيها الذين تمنوا لابنها التوفيق ودوام الصحة والتقدم .

حياة هيدي كرم الشخصية

وعن حياتها الشخصية ولدت هيدي كرم في 27 اغسطس عام 1980 في منطقة شبرا ودرستقي كلية التجارة «قسم لغة فرنسية» في جامعة عين شمس.

تزوجت أثناء دراستها بالجامعة، وأنجبت ابنها الوحيد نديم، والذي كان سبب تأخر مسيرتها المهنية بشكل عام، ثم انفصلت عن زوجها ورفضت الزواج مرة أخرى خوفا على مشاعر ابنها.

قالت هيدي كرم في إحدى مقابلاتها التلفزيونية "أردت أن أعوّض ابني نديم عن قراري بالانفصال عن والده، حتى لا يكون "موت وخراب ديار" فقد اتخذت هذا القرار بنوع من الأنانية، حيث لم أكن أمًا مضحية لتوفر لابنها حياة أسرية مثالية، واخترت راحتي بالانفصال، وبرغم أن والده متواجد طوال الوقت وبيننا صداقة مستمرة إلا أن الطلاق بالتأكيد أثر على ابني بشكل كبير.. ولكن هذا جعلني أقرر أن أوفر كل وقتي وطاقتي له، ولم أفكر في الزواج مرة أخرى إطلاقا لكي أربيه، ولم يكن من المعقول أن أدخل إلى البيت رجلًا آخر، ولكن هذا ليس معناه أني خرجت من التجربة معقدة من الزواج".

بدأت هيدي كرم طريقها الفني بالعمل كموديل في الإعلانات التليفزيونية واستمرت في تقديمها لمدة عامين ثم عملت كمذيعة في شبكة شبكة راديو وتلفزيون العرب ثم دخلت مجال التمثيل من خلال مسلسل مارينا مارينا ولم يتم عرضه، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال الفنية.

شاركت في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل طاقة نور و كلبش والزوجة 18 وطلعت روحي ووهبة رجل الغراب .

شاركت في العديد من الافلام ومن أبرزها البلياتشو وحفل زفاف واستغماية وملك وكتابة

يذكر أن أحدث أعمال هيدي كرم الفنية، مسلسل "لؤلؤ" والذي حقق نجاحا كبيرا، بطولة الفنانة مي عمر ونجلاء بدر والفنان أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سامي.