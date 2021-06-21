وكيل تعليم الفيوم يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة

تفقد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الامتحانات التجريبية الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام بمدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات (أم المؤمنين الثانوية للبنات ) ومدرسة صلاح سالم الثانوية بنين بشرق الفيوم .

وأدى طلاب الصف الثالث الثانوى الامتحان التجريبى الاسترشادى باللجان، حيث تفقد وكيل الوزارة عدد من اللجان بمدارس الفيوم، ووجه بضرورة إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واستمع "دكتور أكرم " لآراء الطلاب ومدى الاستفادة من المنظومة الجديدة والتأكد من تشغيل بوابات التعقيم، مشددًا على نظافة وتعقيم وتطهير المدارس يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الفيوم والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.

كما شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات ورشة عمل "مناظير الجهاز الهضمي والكبد"، والتي عقدت بقاعة المناظير بمستشفى الفيوم العام، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب و عضو لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، والدكتور سامح رمضان رئيس قسم المناظير بمستسفي الفيوم العام ومنسق الزمالة المصرية بالفيوم، وعدد من الأطباء من محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الفيوم العام، استعرض دور وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفي، في تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى، وذلك فى إطار حرص المستشفى، على جودة الخدمة العلاجية المقدمة، واستحداث خدمات جديدة ورفع مستوى الخدمة الطبية، مما يُسهم في رفع المعاناة عن أهالي الفيوم.

وأضاف، أن ورشة العمل تهدف إلى نقل خبرات أساتذة مناظير الجهاز الهضمي إلى شباب الأطباء لإيجاد جيل جديد قادر على تقديم الخدمة الطبية الجيدة، وذلك في إطار الارتقاء بالعمل بالقسم وتعريف شباب الأطباء بكل ما هو جديد في هذا المجال، لافتاً إلي أن القسم يشهد تطوير كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث يجري القسم أكثر من ٥ آلاف عملية سنوياً، فضلاً عن افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية لعلاج مرضى فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "C " وأورام الكبد والتردد الحراري.

83dd8402-61ce-45ae-b141-ed3f5bb4f052

b7686eef-ac6f-4559-8d29-8275cd72b035

b1592490-6b76-4057-879b-4eaf0203ed74

f5d11919-516b-4588-afb4-43f9c68de63b

ff2d305d-9ffe-4b1e-982c-d8c5c0ed94a1

7d363681-c80e-40b2-9233-35e95ba5446b