وكيل تعليم الفيوم يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة
تفقد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الامتحانات التجريبية الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام بمدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات (أم المؤمنين الثانوية للبنات ) ومدرسة صلاح سالم الثانوية بنين بشرق الفيوم .
وأدى طلاب الصف الثالث الثانوى الامتحان التجريبى الاسترشادى باللجان، حيث تفقد وكيل الوزارة عدد من اللجان بمدارس الفيوم، ووجه بضرورة إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
واستمع "دكتور أكرم " لآراء الطلاب ومدى الاستفادة من المنظومة الجديدة والتأكد من تشغيل بوابات التعقيم، مشددًا على نظافة وتعقيم وتطهير المدارس يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الفيوم والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.
كما شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات ورشة عمل "مناظير الجهاز الهضمي والكبد"، والتي عقدت بقاعة المناظير بمستشفى الفيوم العام، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب و عضو لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، والدكتور سامح رمضان رئيس قسم المناظير بمستسفي الفيوم العام ومنسق الزمالة المصرية بالفيوم، وعدد من الأطباء من محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الفيوم العام، استعرض دور وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفي، في تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى، وذلك فى إطار حرص المستشفى، على جودة الخدمة العلاجية المقدمة، واستحداث خدمات جديدة ورفع مستوى الخدمة الطبية، مما يُسهم في رفع المعاناة عن أهالي الفيوم.
وأضاف، أن ورشة العمل تهدف إلى نقل خبرات أساتذة مناظير الجهاز الهضمي إلى شباب الأطباء لإيجاد جيل جديد قادر على تقديم الخدمة الطبية الجيدة، وذلك في إطار الارتقاء بالعمل بالقسم وتعريف شباب الأطباء بكل ما هو جديد في هذا المجال، لافتاً إلي أن القسم يشهد تطوير كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث يجري القسم أكثر من ٥ آلاف عملية سنوياً، فضلاً عن افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية لعلاج مرضى فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "C " وأورام الكبد والتردد الحراري.