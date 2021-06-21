تنافس Clubhouse.. فيسبوك تطلق رسميا ميزة جديدة للدردشة الصوتية وملفات البودكاست

أطلقت شركة فيسبوك، اليوم الاثنين، ميزة جديدة للدردشة الصوتية لمساعدة المستخدمين في تشغيل ملفات البودكاست، وكذلك التسهيل عليهم بدلا من الدردشة النصية، حيث تنافس فيسبوك بشكل أساسي تطبيق Clubhouse الذى استطاع أن يجذب أعداد هائلة من المستخدمين محققا أرباحا كبيرا في وقت قصير للغاية.



وبحسب وكالة رويترز فإن إطلاق شركة فيسبوك لميزتها الجديدة للدردشة الصوتية جاء عقب النجاح الكبير الذي حققه تطبيق Clubhouse في جميع أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام عدد كبير من التطبيقات بتقليده وإطلاق ميزات خاصة للدردشة الصوتية لتستطيع التطبيقات بذلك الحصول على حصة جيدة في الأسواق وهو نفس الشئ الذي قامت به فيسبوك عند إطلاق ميزتها.



وقالت شركة فيسبوك إنها تهدف من إطلاق ميزتها للدردشة الصوتية إنها تريد جعل الصوت وسيطًا من الدرجة الأولى على منصاتها مثلما فعل موقع تويتر وتطبيق Discord ديسكورد وريديت وغيرها عندما قاموا باقتباس ميزة الدردشة الصوتية الموجودة في تطبيق Clubhouse .

وسيتمكن مستخدمو فيسبوك في نظام تشغيل iOS الذي تعمل به هواتف آيفون من إنشاء غرف صوتية، مع ما يصل إلى 50 مستخدم آخر في غرف ومجموعات للدردشة الصوتية ، كما يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد الاستماع إلى الغرف، كما سيتم توفير ملفات ملفات البودكاست أيضا.



وقام تطبيق الدردشة الصوتية، Clubhouse كلوب هاوس، بإطلاق نسخته للدردشة الصوتية لهواتف وبذلك أصبح التطبيق متاحا لهواتف أندرويد وآيفون معا بعدما كان متاحا فقط لهواتف آيفون.



ومع زيادة الإقبال الملحوظ الذى تشهده ميزة الدردشة الصوتية في تطبيق Clubhouse كلوب هاوس، استطاع التطبيق أن يحقق ارتفاعا كبيرا فجأة حيث وصلت قيمته السوقية إلى 4 مليارات دولار فجأة بعد أن كانت مليار دولار فقط فى يناير الماضى.



وتخطط الشركات لاستثمار حوالى 100 مليون دولار فى تطبيق Clubhouse الذى أصبح منافسا كبيرا لتطبيقات مثل فيسبوك وتويتر وأصبح أكثر جذبا لمستخدمى التواصل الاجتماعى بسبب ميزة الدردشة الصوتية فى وقت قصير للغاية.