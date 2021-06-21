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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم توفر خدمات الرد الصوتي وإعلان نتائج الامتحانات

الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وفدًا من الشركة العربية لتكنولوجيا المعلومات بحضور الدكتورة  رانيا أبو السعود عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

 

صرح الدكتور  أحمد جابر شديد أن الهدف من اللقاء هو بحث إمكانية توفير خدمة الرد الصوتي داخل الجامعة عن طريق توفير call center مجاني، يتيح للجمهور والطلاب والعاملين بالجامعة التواصل مع الجامعة بإدارتها المختلفة، وكلياتها إضافة إلى إمكانية إعلان نتائج الامتحانات وأماكن القبول والتخصصات العلمية المختلفة، وذلك من خلال الاتصال بأرقام الخدمة التي تحددها الجامعة.

 

ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على مسايرة ركب التكنولوجيا والتحول الرقمي بتقديم أحدث الحلول التقنية في العملية التعليمية بالجامعة.

 

على جانب آخر، شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم، حيث وقع البروتوكول عن كلية الطب د.ياسر حتاتة، عميد الكلية، وعن مديرية الصحة د. حاتم جمال الدين، مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم.

 

كما تم توقيع بروتوكول تعاون آخر بين كلية الطب والهيئة العامة للتأمين الصحي بالفيوم، ووقع البروتوكول عن كلية الطب د. ياسر حتاتة، عميد الكلية، وعن الهيئة العامة للتأمين الصحي د. هبة عاطف، مدير التأمين الصحي بالفيوم، بحضور د. ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب وذلك اليوم الإثنين .

 

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، أن البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة من أجل استغلال الإمكانات المادية والقدرات البشرية المتاحة الاستغلال الأمثل بما يضمن تحقيق السياسات الصحية التي تتبناها الدولة.

 

كما قام الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس حمدى عبد القوى رئيس الأدارة المركزية للميكنة الزراعية بمحافظتى الفيوم وبنى سويف ، بتفقد مزرعة شيبه النموذجية للزراعة الحديثة بمنطقة كوم اوشيم بمحافظة الفيوم ، ومتابعة تشغيل  أول  ماكينة بلانتر عملاقة لزراعة وبدر بذور دوار الشمس الزيتى على مساحة 50  فدانا بالمزرعة، ضمن مشروع تعميم نظم الزراعة الحديثة بالأضافة الى تفقد عمليات الرى الحديث بالتنقيط داخل مزرعة م. عزت شيبة . 

 

قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنه يتم حاليا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية التوسع فى زراعة المحاصيل التى تدخل فى صناعة الزيوت مثل دوار الشمس الزيتى وفول الصويا ، و يتم حاليا زراعة محصول دوار( عباد )  الشمس الزيتى على مساحة 50 فدان بمزرعة شيبة بكوم أوشيم بالفيوم ، وهى من المزارع النموذجية التى تطبق الانظمة الحديثة فى الزراعة مثل الرى بالتنقيط واستخدام الرى بالتنقيط وأستواء الأرض  ووجود العمالة الزراعية وقربها من الطريق العام .

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جامعة الفيوم خدمات الرد الصوتى الفيوم كلية الحاسبات والمعلومات الدكتور أحمد جابر شديد

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