مليار جنيه لمشروعات الري بالفيوم في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه تم تنفيذ 107 مشروعاً لقطاع الموارد المائية والري بنطاق محافظة الفيوم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بإجمالي تكلفة تجاوزت مليار جنيه.

وأضاف أن مشروعات الزراعة والري تتحرك بصورة متكاملة، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ مشروعات تبطين الترع وفقاً للمعايير المقررة من وزارة الري، ويصاحبها التوسع في مشروعات الري الحديث، وتبطين المساقي، للحفاظ على المياه من الإهدار وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً ملحوظاً ونتائج حقيقية إيجابية، نتيجة التوسع فى تنفيذ مشروعات الري الحديث وتبطين الترع والمساقي، بالتنسيق بين مديريتي الزراعة والري والبنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكشف المحافظ، عن المشروعات التي تم تنفيذها بنطاق المحافظة خلال السنوات السبعة الماضية شملت 58 مشروع إحلال وتجديد بقيمة 240 مليون جنيه، و7 مشروعات إنشاء كباري وجسور بقيمة 35 مليون جنيه، ومشروعين لإنشاء محطات تغذية بقيمة 97 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 12 مشروعاً لتطوير المساقي بإجمالي 351 مليون جنيه، و5 مشروعات لتطوير المحطات بقيمة 38 مليون جنيه، و23 مشروعاً لتأهيل وتبطين الترع بقيمة 240 مليون جنيه.

ولفت إلى التنسيق مع عدد من الجهات لتشجيع المزارعين، ومنها البنك الزراعي المصري لتقديم حوافز وميزات كبيرة للمزارعين، لتشجيعهم على تطبيق نظم الري الحديث بأراضيهم، حيث يتم صرف مبلغ 15 ألف جنيه للفدان الواحد للتحويل لنظام الري بالتنقيط، و20 ألف جنيه للتحويل لنظام الري بالرش، ويتم السداد على 5 سنوات بفائدة مدعمة تبلغ نحو 5 % بشكل متناقص، وذلك لتحقيق أكبر استفادة للمزارعين من نظم الري الحديث في زيادة الإنتاج وجودته فضلاً عن ترشيد استهلاك مياه الري.

كما شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات ورشة عمل "مناظير الجهاز الهضمي والكبد"، والتي عقدت بقاعة المناظير بمستشفى الفيوم العام، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب و عضو لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، والدكتور سامح رمضان رئيس قسم المناظير بمستسفي الفيوم العام ومنسق الزمالة المصرية بالفيوم، وعدد من الأطباء من محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الفيوم العام، استعرض دور وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفي، في تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى، وذلك فى إطار حرص المستشفى، على جودة الخدمة العلاجية المقدمة، واستحداث خدمات جديدة ورفع مستوى الخدمة الطبية، مما يُسهم في رفع المعاناة عن أهالي الفيوم.

وأضاف أن ورشة العمل تهدف إلى نقل خبرات أساتذة مناظير الجهاز الهضمي إلى شباب الأطباء لإيجاد جيل جديد قادر على تقديم الخدمة الطبية الجيدة، وذلك في إطار الارتقاء بالعمل بالقسم وتعريف شباب الأطباء بكل ما هو جديد في هذا المجال، لافتاً إلي أن القسم يشهد تطوير كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث يجري القسم أكثر من ٥ آلاف عملية سنوياً، فضلاً عن افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية لعلاج مرضى فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "C " وأورام الكبد والتردد الحراري.