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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 116 ألف و540 في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ببني سويف

تحصين 116 ألف و540 رأس ماشية بالحملة القومية في بني سويف

تحصين ماشية
تحصين ماشية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن.

 

والتي يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

 

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وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 116 ألفاً 540رأس،منها 91 ألف 979رأساً من الأبقار،و 24 ألف و32 من الأغنام و529 من الماعز وذلك "منذ انطلاق الحملة وحتى أمس الأحد 20 يونية الحالي"فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

 

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، مضيفا أن القوافل تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

 

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة حياة كريمة.

 

وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية سالم البحيري مركز الفشن على مدار يومي"السبت  والأحد الماضيين"مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1315 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم  55،معمل طفيليات 32،حالات  الأشعة 18،استصدار قرارين علاج على نفقة دولة ،تحويل 30 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 34 حالة.

 

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 94مواطنا،وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروسكورونا،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

 

من جهته أشار وكيل الوزارة ، إلى أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

بني سويف الثروة الحيوانية الثانوية العامة حيوانات طلاب الثانوية العامة قرى المحافظة اخبار بني سويف اخبار المحافظات تحصين ماشية

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