القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف

وقع المجلس القومي للمرأة اليوم بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف ، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور جابر طايع يوسف وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس قطاع الشئون الدينية بالوزارة ، استمرارا للتعاون المشترك بين المجلس والوزارة فى مبادرة المجلس التى تحمل عنوان " المواطنة المصرية .. بطاقتك حقوقك" والتى تهدف إلى مساعدة السيدات على استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان على مستوى محافظات الجمهورية بواقع ٣٠ ألف بطاقة رقم قومى خلال عام، حتى يستطعن تلقى الخدمات والمساعدات التى تقدمها الدولة وبالتالى إدماجهن فى خطط التنمية التى تسعى الدولة لتنفيذها لضمان مشاركتهن فى الحياة العامة.



وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة عن سعادتها باستمرار التعاون مع وزارة الأوقاف والذى احدث طفره طيلة السنوات الماضية من خلال العمل على العديد من الملفات من أهمها ملف الراهبات والواعظات ، وملف استخراج بطاقات الرقم القومي، موضحة أن عدد البطاقات التى تم استخراجها حتى الآن بالتعاون مع وزارة الأوقاف بلغ ١٤٠ الف بطاقه وبالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مشيرة الى أنه فى إطار مبادرة المواطنة المصرية… بطاقتك حقوقك تم استخراج ٨٥٠ ألف بطاقة رقم قومى للسيدات بالمجان على مستوى الجمهورية حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل العدد بحلول نهاية العام الجاري إلى مليون بطاقة رقم قومى .



كما ثمنت الدكتورة مايا مرسى المجلس القومي للمرأة جهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى توفير مقر دائم لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والذى تستضيفه مصر ، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير المقر .

فيما أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية بالتعاون المستمر مع المجلس القومى للمرأة مثمناً جهود المجلس و رسالته الوطنية لخدمة المرأة والمجتمع ، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف تنظم بالتعاون مع المجلس العديد من المشروعات لعل أبرزها حملات طرق الأبواب التى تحقق التوعية للسيدات فى محافظات الجمهورية علاوة على دور الواعظات والراهبات والتى تنفرد بها مصر عن دول العالم أجمع ، لافتا أن وجود الراهبات جنبا إلى جنب بجوار الواعظات يعكس الوحدة الوطنية والوفاق الوطني والذى يمثل جمهورية مصر العربية.

كما أكد وزير الأوقاف أهمية مشروع بطاقات الرقم القومي مضيفا أنه أحد المشروعات الوطنية الهامة مشيدا بمبادرة المواطنة المصرية ... بطاقتك حقوقك التى ينفذها المجلس القومى للمرأة لضمان مشاركة السيدات فى الحياة العامة.