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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف تبدأ تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية بـ كلية الطب

امتحان الكتروني بجامعة
امتحان الكتروني بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن بدء امتحانات كلية الطب طبقا لمنظومة الاختبارات الإلكترونية الجديدة.

 

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات، حيث تعد جامعة بني سويف من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي تطبق الاختبارات الإلكترونية عبر المنظومة التي دشنها المجلس الأعلى للجامعات.

 

وأوضح الدكتور منصور حسن أن عدد الطلاب الذين خضعوا للاختبارات الإلكترونية اليوم يصل لـ292 طالبا بالفرقة الثالثة مع توافر أجهزة الكمبيوتر لتنزيل الامتحانات عليها بمتابعة أعضاء هيئة التدريس ومختصي  تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لتقديم الدعم الفني للطلبة في حال وجود أي مشكلة والتأكد من خوض الامتحانات بهدوء دون أي عراقيل.

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وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة من توفير وسائل التطهير والتعقيم، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ومراعاة التباعد الاجتماعي، مع التشديد على ارتداء الكمامة حفاظًا على صحة الجميع.

 

من جانبه قال الدكتور عاطف مرسي عميد  كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى إن المركز يهدف إلى تغطية اختبارات كلية الطب البشري بسعة 450 جهاز حاسب آلي، وأن الكلية تسير بخطي سريعة من أجل الاعتماد على الشكل الإلكتروني بشكل نهائي في ظل الاتجاه إلى التحول الرقمي.

 

وأشاد عميد كلية الطب بتجهيزات المركز على أعلى مستوى والبنية التحتية، والأجهزة والتقنيات الحديثة للتحول الرقمي.

بني سويف جامعه امتحانات التعليم العالي تكنولوجيا المصرية المجلس الاعلى للجامعات

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