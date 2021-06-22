الكهرباء: 90-95% تحسُّنًا في نقل الطاقة بالصعيد

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، اهتمام الدولة بتوصيل الكهرباء لمحافظات الصعيد دون انقطاع، مؤكدا أن هناك تحسنا كبير في الطاقة بالصعيد.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن

إنه خلال 7 سنوات تم ضخ تكلفة تصل لمليار و500 مليون جنيه في محافظة أسوان والمناطق المحيطة بها، متابعا أنه لتطوير الشبكات والخدمات الموجهة للمواطنين بالإضافة للتغذية الكهربائية للمشروعات القومية التي تتم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه كان قبل عام 2014 هناك عدم استقرار في التيار، وأدي ذلك لتلف الأجهزة نتيجة الانقطاعات المتكررة، بينما حاليًا الاهتمام بتطوير شبكات توزيع الكهرباء انعكس ذلك على قلة فترات الانقطاع ورفع جودة التغذية الكهربائية، مشير الي أن هناك تحسن في نقل الكهرباء بنسبة 90-95%.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن ما يميز الصعيد تطور مشروعات الطاقة الشمسية والمتجددة به، لافتا إلى أن هناك اهتماما بتطوير الشبكات بالصعيد بما يساهم في تحسن جودة التغذية الكهربائية.

فيما أعلنت الشركة العامة للكهرباء، طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي 3 ساعات ونصف، أمس الإثنين.

وستطرح الأحمال في الجناح الشرقي ثلاث ساعات، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويوم السبت الماضي، اضطرت شركة الكهرباء إلى تعديل ساعات طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي نتيجة لانخفاض ضغط الغاز من المصدر بمحطة مصراتة الغازية للدورة المزدوجة ومحطة الخمس الغازية.

وقالت الشركة إن هذا الأمر أدى إلي فقد نحو «130 ميجاوات»، مع ازدياد الطلب على الطاقة وعدم الترشيد في الاستهلاك، الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات طرح الأحمال من أربع إلى خمس ساعات في الجناحين.

وفى سياق آخر، تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.



ففي نطاق محافظة أسوان التابعة لنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالى 545 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ابريل2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء ، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالى 1,5 مليار جنيه مقسمة كالتالي:

تطوير شبكات: (خطة طموحة – ذاتية – حياة كريمة - إحلال هوائيات) وبلغ قيمة ما تم تنفيذه لتطوير الشبكات بمحافظة أسوان خــــلال الفترة 705.6 مليون جنيه.