عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكهرباء: 90-95% تحسُّنًا في نقل الطاقة بالصعيد

أبراج كهرباء
أبراج كهرباء

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، اهتمام الدولة بتوصيل الكهرباء لمحافظات الصعيد دون انقطاع، مؤكدا أن هناك تحسنا كبير في الطاقة بالصعيد.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن 
إنه خلال 7 سنوات تم ضخ تكلفة تصل لمليار و500 مليون جنيه في محافظة أسوان والمناطق المحيطة بها، متابعا أنه لتطوير الشبكات والخدمات الموجهة للمواطنين بالإضافة للتغذية الكهربائية للمشروعات القومية التي تتم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه كان قبل عام 2014 هناك عدم استقرار في التيار، وأدي ذلك لتلف الأجهزة نتيجة الانقطاعات المتكررة، بينما حاليًا الاهتمام بتطوير شبكات توزيع الكهرباء انعكس ذلك على قلة فترات الانقطاع ورفع جودة التغذية الكهربائية، مشير الي أن هناك تحسن في نقل الكهرباء بنسبة 90-95%.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن ما يميز الصعيد تطور مشروعات الطاقة الشمسية والمتجددة به، لافتا إلى أن هناك اهتماما بتطوير الشبكات بالصعيد بما يساهم في تحسن جودة التغذية الكهربائية.

فيما أعلنت الشركة العامة للكهرباء، طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي 3 ساعات ونصف، أمس الإثنين.

وستطرح الأحمال في الجناح الشرقي ثلاث ساعات، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويوم السبت الماضي، اضطرت شركة الكهرباء إلى تعديل ساعات طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي نتيجة لانخفاض ضغط الغاز من المصدر بمحطة مصراتة الغازية للدورة المزدوجة ومحطة الخمس الغازية.

وقالت الشركة إن هذا الأمر أدى إلي فقد نحو «130 ميجاوات»، مع ازدياد الطلب على الطاقة وعدم الترشيد في الاستهلاك، الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات طرح الأحمال من أربع إلى خمس ساعات في الجناحين.

وفى سياق آخر، تابع  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة  وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.
 

 ففي نطاق محافظة أسوان التابعة لنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالى 545 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ابريل2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء ، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالى  1,5  مليار جنيه مقسمة كالتالي:

تطوير شبكات: (خطة طموحة – ذاتية – حياة كريمة - إحلال هوائيات) وبلغ قيمة ما تم تنفيذه لتطوير الشبكات بمحافظة أسوان خــــلال الفترة 705.6 مليون جنيه.

 

 

أخبار التوك شو اليوم أبراج كهرباء توصيل الخدمات والمرافق توصيل التيار الكهرباء الصعيد نقل الكهرباء متحدث الكهرباء

ترشيحاتنا

انفجار في مسكن بمدينة نصر يقود الأمن الوطني لـ كشف خلية إرهابية وإعدام قائدها

احذر من هذه المخاطر .. 5 نصائح غالية لقائدي السيارات

للمسافرين.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية اليوم الثلاثاء

نشرة الرياضة| منتخب بلجيكا لدور الـ16 في يورو 2020.. فوز الأرجنتين.. قرارات جديدة بالأهلي

طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي في التاريخ بطريقة "البابل شيت"

احذر.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة إفشاء البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

بشائر الصيف.. خبراء الأرصاد يكشفون حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22-6-2021 في مصر

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

فرجاني ساسي يمنع انتقال رمضان صبحى إلى الزمالك.. تفاصيل

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

مش بتضحك وإنما بتموت.. حقيقة حالة السمكة التي حصدت ملايين المشاهدات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ