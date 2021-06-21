امتحانات الأزهر.. الطلاب يشتكون من الديناميكا والضويني يتفقد لجان الإسماعيلية والمنوفية

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، حيث زار فضيلته لجان معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، ولجان معهد آل نوح، ولجان معهد أبو خروع، وذلك خلال أداء طلاب القسم العلمي امتحان مادة الديناميكا.

ووجه وكيل الأزهر أعضاء اللجان بالالتزام بكل الإجراءات والتعليمات الصادرة من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية بخصوص الامتحانات حفاظًا على سير العملية في سلاسة ويسر، وضرورة التواصل والتنسيق المستمر مع رؤساء المناطق الأزهرية لتوفير كل احتياجات اللجان، وإيفاد المشيخة والقطاع بكل المستجدات للقدرة على حل أي مشكلة فور ورودها، كما استمع فضيلته إلى الطلاب الذين لم يبدوا أي ملاحظات على أسئلة الامتحانات أو سير الامتحانات داخل اللجان.

وبدأ وكيل الأزهر جولته اليوم بتفقد لجنة «فتيات عمر بن عبد العزيز» والتي تضم لجان معاهد فتيات الإسماعيلية، فتيات عمر بن عبد العزيز، فتيات آل نوح النموذجي، فتيات آل سهمود وفتيات عين غصين، ثم توجه فضيلته إلى لجنة «آل نوح علمي»، والتي تضم لجان: الإسماعيلية العلمي وآل نوح العلمي، واختتم وكيل الأزهر جولته بتفقد لجنة «فتيات أبو خروع»، والتي تضم لجان: فتيات أبو خروع، فتيات السبع آبار وأبو راجح علمي.

وفي إطار المتابعة المستمرة لعملية الامتحانات، تفقد فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل القطاع، لجان معهد شبين الكوم بنين وكذلك لجان الفتيات، وأكد رئيس القطاع عدم وجود أي مشكلات أو شكاوى داخل اللجان، مع ملاحظة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، وكذلك وصول الأسئلة في الوقت المحدد.

شكوى الطلاب من الديناميكا

عبر عدد من طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، عن غضبهم واستيائهم الشديد من أسئلة امتحان الديناميكا اليوم ضمن امتحانات نهاية العام بالشهادة الثانوية الأزهرية.

واشتكى الطلاب والطالبات من صعوبة أسئلة امتحان الديناميكا اليوم الاثنين، مؤكدين انه يحتاج لوقت طويل وبه بعض الغموض في الأسئلة.

بدوره، أكد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه لم ترد إلينا اليوم اي شكاوي بخصوص أسئلة امتحان الديناميكا مؤكدا أن هناك تشديدات على واضعي أسئلة الامتحانات بأن تكون في مستوى الطالب المتوسط وواضحة وليس بها غموض.

وكشف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن مستشار المادة أكد أن أسئلة امتحان الديناميكا اليوم، كانت في مستوى الطالب المتوسط، نافيا وجود أي غموض بالأسئلة او وجود أسئلة من خارج المنهج.

القسم العلمي

تبدأ امتحانات القسم العلمي، يوم السبت الموافق 19 يونيو، في مادة الفقه، ويوم الإثنين الموافق 21 يونيو في مادة الديناميكا.

كما يمتحن الطلاب في يوم الأربعاء 23 يونيو، في مادة القرآن الكريم، ويوم السبت الموافق 26 يونيو في مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الإثنين 28 يونيو في الجبر والهندسة الفراغية، ويوم الأربعاء 30 يونيو في الأدب والنصوص.

أما في يوم السبت الموافق 3 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأحياء، ويوم الإثنين 5 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في التفاضل والتكامل ، ويوم الأربعاء 7 يوليو في مادة النحو.

أما في يوم السبت الموافق 10 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء ، ويوم الإثنين 12 يوليو في مادة الاستاتيكا ، ويوم الأربعاء 14 يوليو يؤدون الامتحان في مادة البلاغة، ويوم السبت 17 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الحديث.

أما في يوم الأحد الموافق 25 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الفيزياء ويوم الثلاثاء 27 يوليو في مادة التوحيد ، ويوم الخميس 29 يوليو في مادة الصرف ويوم الأحد 1 أغسطس في مادة التفسير.

الامتحان الشفوي

يؤدي الطلاب بالقسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحان الشفوي في مادة القرآن الكريم والحديث، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.

ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.