عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"القباج" تطلق مبادرة لتنفيذ برامج توعوية متكاملة عن أضرار المخدرات

صدى البلد

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن إطلاق مبادرة بالتعاون مع محافظة بورسعيد لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات بحي الضواحي ببورسعيد.

 

تتضمن المبادرة تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية ،إضافة إلى توفير خدمات  المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 "،لتقديم الخدمات العلاجية مجانا‪ ‬وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة السيد /رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

 

وأكدت "القباج " انه جارٍ  تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول  كيفية الوقاية  من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني مناطق " اللبانة القديمة ،السيدة نفيسة ، فاطمة الزهراء ، اللبانة بالقبوطى ، الأمل الجديد  "بمحافظة بورسعيد ،وخاصة الشباب والمراهقين ،حيث يتم التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات ، وتعتمد هذه التدخلات على  التواصل المباشر مع كافة  الأسر المقيمة بهذه المناطق ، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب  للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما سيتم تنفيذ حملات طرق الأبواب للأسر لتوعيتهم بخطورة  المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، أن المبادرات التوعوية التي يتم تنفيذها بالمناطق الجديدة " بديلة العشوائيات " تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة  نحو مؤسسات خالية من المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية ومنها حي الضواحي  بمحافظة بورسعيد  بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي ،لافتا الى أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي وسبق وتم بدء تنفيذ المبادرة في مناطق "حى الأسمرات  والمحروسة ، وروضة السيدة ، وبشاير الخير،  ومنطقة صبحى حسين بالمقطم ".

 

يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان ومن المستهدف توعية 42 ألف أسرة بمناطق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد حول أضرار تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،وفى حالة وجود مريض إدمان  يتم تحويلة الى مركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة بورسعيد والذى تفضل فخامة  السيد رئيس الجمهورية بافتتاحه مؤخرا ضمن 3 مراكز علاجية جديدة للصندوق بمحافظات " البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد "،حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

 

وأضاف " عثمان " أن من ضمن المبادرة  تنفيذ برنامج  لرفع وعى جميع طلاب مدارس خلال فترة الدراسة  بهذه المناطق  حول خطورة  القضية وبناء مهاراتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات ، كما يتم تنفيذ ورش  تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب بحي  الضواحي ببورسعيد ،بجانب إطلاق دوري رياضي بين الشباب  بشكل سنوي تحت شعار  "أنت أقوي من المخدرات".

 

وكذا  تنفيذ برنامج لاكتشاف المواهب الرياضية بالتعاون مع الأندية الكبرى لدعم مشاركة أبناء هذه المناطق في الأنشطة الرياضية التوعوية ، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات بجانب تنفيذ حملات الزيارات المنزلية لكافة الاسر المقيمة في هذه المناطق  لتوعية بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية .

ترشيحاتنا

أول رد من "الرى" علي مسئولية الوزير عن الدراسات الفنية لسدود النيل الشرقي

بعد اغتصاب ابنته .. المتهم يقفز من الطابق الرابع بمحكمة كفر الدوار

الشارب المزدوج .. موضة جديدة للرجال.. هل تفعلها؟

تبدأ من 57 ألف ريال.. القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2021 في السعودية

تنافس Clubhouse.. فيسبوك تطلق رسميا ميزة جديدة للدردشة الصوتية وملفات البودكاست

بروتوكول بين الأوقاف والقومي للمرأة لاستخراج 30 ألف بطاقة رقم قومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

نجاة لاعب النادي الأهلي السابق من الموت

عضو الزمالك عن فرجاني ساسي: غالبا وقع لـ نادٍ آخر.. وندرس تكريمه

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

هيئة الدواء المصرية تعلن تسجيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات

في تصنيع المفرقعات.. الإعدام شنقا لـ فني هندسي بمجلس وزراء الإخوان .. شاهد

أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع ديانج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

فيديو

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

تحذير من تناوله.. حقيقة احتواء القرموط على سموم

حبس وغرامة.. الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ