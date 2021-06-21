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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مصر واليونان|علاقة ضاربة في أعماق التاريخ ودعم لا يتوقف في الملفات الشائكة

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والوزير اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

 

العلاقات الثنائية المصرية - اليونانية 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي برئيس الوزراء اليوناني مشيدا بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الاستراتيجية الممتدة والآخذ في التنامي بين مصر واليونان في جميع المجالات.

 

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وأكد حرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، خاصةً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلاً عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم في منطقة شرق المتوسط وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة.

السيسي ورئيس وزراء اليونان
السيسي ورئيس وزراء اليونان

تنسيق مشترك ومتبادل 

وقال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير والمفكر السياسي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس، يأتي في سياق التنسيق المشترك والمتبادل بين الجانبين المصري واليوناني في ملفات وقضايا عدة منذ عام 2014.

وأوضح عبد الفتاح في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الملفات والقضايا المشتركة تركزت حول شرق المتوسط وملف سد النهضة والعلاقة مع تركيا، وضرورة لجم التطلعات والمشاريع التركية في الإقليم، مؤكدا "من الطبيعي أن نرى الدعم اليوناني لمصر في جميع الملفات ومنها ملف سد النهضة".

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الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني 

تطابق المواقف بين الدولتين 

وأكد أن مصر تدعم اليونان في ملفات وقضايا عدة منها: شرق المتوسط على سبيل المثال وملف العلاقات اليونانية - التركية، فـ الدعم المتبادل يأتي في سياق تنسيق دائم في كافة القضايا الاستراتيجية والتطابق في المواقف بين الدولتين المصرية واليونانية.

واختتم "مثلما تدعم مصر اليونان في كل ملفاتها وقضاياها، اليونان أيضا تدعم مصر في كل قضاياها، وهذا أمر طبيعي ومتوقع في ضوء التنسيق القائم بين البلدين بالإضافة إلى قبرص". 

 

اعتزاز اليونان بـ مصر

ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط، خاصةً في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة بقيادة الرئيس السيسي.

وأكد أن اليونان ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الاهتمام اليوناني المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسسي المنتظم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.

السيسي والوفد اليوناني
السيسي والوفد اليوناني

علاقات ضاربة في أعماق التاريخ 

وتحظى علاقات مصر واليونان، بخصوصية كبيرة، لا لأنها تضرب بجذورها في أعماق الحضارة الإنسانية فحسب، لكن كونها تمثل - على مدار عقود - نموذجًا للترابط والتعايش بين الثقافات والأديان والتعاون الاستراتيجي في منطقة شرق المتوسط.

الإرث التاريخي بين القاهرة وأثينا، الذي بدأ ما قبل الميلاد بنحو 300 عام، شهد تطورا كبيرا منذ القرن الثامن عشر ميلادية، وكان دافعا للدولتين في اتجاه تقارب الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية بشكل عام، بفضل الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية بين البلدين، فضلا عن قدم العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي ترجع إلى عام 1833.

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الرئيس والعلاقات المصرية - اليونانية 

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكم في مصر عام 2014، وشهدت العلاقات المصرية - اليونانية نقلة نوعية على مختلف الأصعدة خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية لتتوالى الزيارات الرئاسية والدبلوماسية بين البلدين، سواء بشكل ثنائي أو في إطار القمم الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص التي تستضيفها الدول الثلاث بالتناوب.

 

لقاءات زعماء البلدين 

وفي 8 نوفمبر 2014، عقدت قمة ثلاثية، جمعت الرئيس السيسي، وكل من نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وأنتونيس ساماراس رئيس وزراء جمهورية اليونان، وبدأت القمة بجلسة مباحثات مغلقة عقدها السيسي، مع الرئيس القبرصى ورئيس وزراء اليونان، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود الدول الثلاث.

المؤتمر الصحفي للسيسي ورئيس الوزراء اليوناني
المؤتمر الصحفي للسيسي ورئيس الوزراء اليوناني

وعقدت في 8 نوفمبر 2018، قمة ثلاثية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، جمعت الرئيس السيسي، وكل من نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وأنتونيس ساماراس رئيس وزراء جمهورية اليونان، حيث تعد القمة السادسة من نوعها خلال 4 سنوات، وشهدت توقيع وزراء ومسئولين من الجانبين اتفاقيات تعاون مشتركة في عدة مجالات، مثل الصناعة والتجارة.

وفي 21 أكتوبر 2020 شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، والتي عقدت في العاصمة القبرصية نيقوسيا، حيث جدد الرئيس السيسي تأكيد مصر على دعم قبرص لتسوية قضيتها، والتصدي لأي سياسات عدائية.

اليونان الرئيس عبد الفتاح السيسي شرق المتوسط السيسي سامح شكري

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