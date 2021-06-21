عيد الأضحى ٢٠٢١ .. بداية العشر من ذي الحجة يوم الأحد

عيد الاضحى ٢٠٢١ في مصر .. ومتى تبدأ العشر من ذي الحجة ؟ ، يعد سؤال الساعة، فالجميع يسأل عن موعد عيد الأضحى خاصة وأنه انقضى شوال سريعًا، وها هو ذي القعدة تنفرط أيامه منا بذات السرعة ، بما يطرح سؤال عن موعد عيد الاضحى ٢٠٢١ أو ما يعرف بالعيد الكبير وكذلك متى العشر من ذي الحجة ، خاصة لمن عرفوا فضلها العظيم ، فالعد التنازلي بدأ بل وتسارع كثيرًا، فجعل البحث عن موعده في مصر واسع النطاق، من قبل أولئك الذين يعلقون آمال وأمنيات عدة بالأفراح عليه، وقد يبحث آخرون عنه لمعرفة وقفة عيد الأضحى 2021 أو ما تعرف وقفة عرفات ، وتكون في آخر أيام العشر من ذي الحجة ، حيث استجابة الدعاء وتحقق المستحيلات والرجاء في أن يرفع الله تعالى عنا الغمة في هذا اليوم المبارك.

عيد الاضحى ٢٠٢١

عيد الاضحى ٢٠٢١ أو العيد الكبير، رغم اختلاف تسمياته إلا أن الأمة الإسلامية تجتمع على الاحتفال به بعد عيد الفطر، ويتزامن العيد الكبير أو عيد الأضحى المبارك مع فريضة الحج المحببة إلى قلوب المسلمين من شتى بقاع الأر، ويظل المسلمون يحتفلون ويكبرون في عيد الأضحى على مدار ثلاثة أيام هي أيام التشريق والتي تعتبر ركن من أركان الحج، حيث تبدأ أيام التشريق مع أول أيام العيد.

عيد الاضحى ٢٠٢١ في مصر

عيد الاضحى ٢٠٢١ في مصر، لعله من أهم ما يشغل الناس هذه الساعة، حيث إن موعد عيد الاضحى 2021 يعد من أهم المواقيت التي لا يمكن تفويتها، فالمسلمون جميعًا في مختلف بقاع الأرض يتوقون ويشتاقون له، بل وينتظرون تحديد موعد عيد الاضحى بلهفة وأمل ورجاء، فيبدأون في طرح سؤال عن عيد الاضحى ٢٠٢١ م مع انفراط شهر ذي القعدة .

عيد الاضحى ٢٠٢١ في مصر ، يمكن القول أنه وفق الحسابات الفلكية والتقويم وبالعد التنازلي، فإنه باقي على عيد الاضحى ثماني وعشرين يومًا و9 ساعات و14 دقائق و10 ثواني من هذه اللحظة ، حيث إنه من المقرر أن يصادف عيد الأضحى 1442 لهذه السنة يوم الثلاثاء الموافق 10 من ذي الحجة لعام 1442 هجريًا، و20 من يوليو لعام 2021 ميلاديًا، بما يعني أن أول أيام عيد الاضحى نستقبلها بعد أقل من شهر كامل ، أما من يبحثون عن وقفة عرفة الموافق التاسع من شهر ذي الحجة ، فباقي أقل من أربعة أسابيع.

متى موعد عيد الأضحى 2021 في مصر

متى موعد عيد الاضحى ٢٠٢١ في مصر، وهنا ينبغي التنوية بأن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى عيد الاضحى 2021 في مصر ، حيث يحل موعد عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في التقويم الهجري من كل عام، وبذلك فهو يحل هذا العام يوم 10 ذي الحجة 1442 هجريًا، وبناء عليه فدخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق يوم الجمعة 9 يوليو لعام2021م.

ومعنى هذا أن القول الفصل في متى موعد عيد الاضحى ٢٠٢١ في مصر، سيتم تحديده بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر ذي الحجة في يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة، والموافق 9 يوليو الميلادي، أي بعد ما يقرب من شهر ونصف، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة ذي القعدة 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد عيد الاضحى 2021 في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر ووقفة عرفات

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر ووقفة عرفات فلكيا في التقويم الميلادي، فإنه تشير الحسابات الفلكية إلى أنه من المتوقع أن عدة شهر ذو القعدة ستكون 30 يومًا كاملة، وتتوافق نهاية شهر ذو القعدة في التقويم الهجري مع تاريخ 10 يوليو 2021 في التقويم الميلادي، وبناء على هذه الحسابات فإنه يكون بداية شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو 2021، وتأتي وقفة عرفات يوم الإثنين 19 يوليو ويكون العيد في اليوم التالي 20 يوليو يوم العاشر من ذي الحجة ، أي موعد عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021م، وذلك بحسب الحسابات الفلكية.

متى العشر من ذي الحجة

متى العشر من ذي الحجة ، بحسب الحسابات الفلكية تكون عدة شهر ذو القعدة (30 يومًا)، وبذلك يكون يوم السبت (10 يوليو) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، وتبدأ العشر من ذي الحجة يوم الأحد (11 يوليو) حيث يكون أول أيام ذو الحجة، ومن ثم يكون يوم الثلاثاء (20 يوليو) هو تاريخ عيد الاضحى 2021 ، وهي الأيّام العَشر الأولى منه، وتُعَدّ من أعظم الأزمنة والأوقات؛ فقد فضّلها الله، وأَفردَها عن غيرها من الأوقات، ومَيّزها عن أوقاتٍ أخرى بالعديد من الفضائل والميّزات؛ شَحذاً للهِمَم والعزائم، وسَعياً إلى زيادة الأجور والحَسنات؛ إذ تجتمع فيها أمّهات العبادات؛ من صلاةٍ، وصيامٍ، وحجٍّ، وغيرها، ولا يكون ذلك في غير العَشر من أيّام السنة، وقد بيّن العلماء أنّ أيّام العشر من ذي الحجّة أفضل من الأيّام العشر الأخيرة من شهر رمضان، أمّا ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان فهي أفضل من ليالي العَشر من ذي الحِجّة.

فضل العشر من ذي الحجة

فضل الأيام العشر من ذي الحجة ، فُضِّلت الأيّام العَشر من ذي الحِجّة على غيرها من أيّام السنة من عدّة وجوهٍ، وبيان هذه الوجوه فيما يأتي:

‏ أقسم الله -عزّ وجلّ- بها في القرآن الكريم، والله -تعالى- لا يُقسم إلّا بشيءٍ عظيمٍ؛ قال الله -تعالى-: (وَالْفَجْرِ*وَلَيَالٍ عَشْرٍ)، والمقصود بالليالي العَشر؛ العشر من ذي الحِجّة على الصحيح ممّا ورد عن المُفسِّرين والعلماء، و تشمل الأيّام العشر من ذي الحجّة أفضل الأيّام، مثل: يوم عرفة؛ وهو يوم الحَجّ الأكبر الذي تُغفَر فيه الذنوب والخطايا، وتُعتَق فيه الرِّقاب من النار، ومنها أيضاً يوم النَّحر؛ لقَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ أعظمَ الأيَّامِ عندَ اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى يومُ النَّحرِ ثمَّ يومُ القُرِّ).

فضل الأيام العشر من ذي الحجة ، تُؤدّى فيها فريضة الحجّ التي تُعَدّ من أعظم الفرائض. شَهِدَ لها رسول الله -عليه الصلاة واسلام- بأنّها أعظم أيّام الدُّنيا؛ إذ قال: (ما مِن أيَّامٍ أعظَمُ عِندَ اللهِ ولا أحَبُّ إليه مِن العَمَلِ فيهنَّ مِن هذه الأيَّامِ العَشرِ، فأكثِروا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ)، و تجتمع فيها أمّهات العبادت فيها؛ كما أخرج الإمام البخاريّ عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: (ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ).

فضل الأيام العشر من ذي الحجة ، تُعَدّ الأيّام العَشر من ذي الحِجّة الأيّامَ المعلومات الواردة في قَوْل الله -تعالى-: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ). فَضْل العمل في الأيّام العَشر من ذي الحِجّة وردت العديد من الأحاديث النبويّة التي تُبيّن فَضْل العمل في العَشر الأولى من ذي الحِجّة عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، ومنها: قَوْله: (ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ)؛إذ دلّ الحديث على أنّ العَشر من ذي الحِجّة أفضل أيّام السنة، وأنّ العمل الصالح فيها أحبّ إلى الله من العمل في غيرها من أيّام السنة، وقوله -صلّى الله عليه وسلّم- في حديثٍ آخر: (ما من عملٍ أزكى عند اللهِ ولا أعظمَ أجرًا من خيرٍ يعملُه في عَشرِ الأَضحى)، وقوله أيضاً: (ما مِن أيَّامٍ أعظَمُ عِندَ اللهِ ولا أحَبُّ إليه مِن العَمَلِ فيهنَّ مِن هذه الأيَّامِ العَشرِ، فأكثِروا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ).

عبادات مستحبة في العشر من ذي الحجة

عباداتٌ مُستحَبّةٌ في الأيّام العَشر من ذي الحِجّة يجدر بالمسلم استغلال الأيّام العَشر من ذي الحِجّة بالعديد من العبادات، والأعمال الصالحة، يُذكَر منها: أداء شعائر الحَجّ والعُمرة، وذلك أفضل ما يُؤدّى من العبادات في ذي الحِجّة؛ إذ ثبت في الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ ليسَ له جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ).

عبادات مستحبة في العشر من ذي الحجة ، الصيام، ويُخَصّ منه صيام يوم عرفة، وقد ورد في فَضْل صيامه قَوْل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ). التكبير، والتحميد، والتهليل، والذِّكر؛ فهي الأيّام المعلومات التي ورد الحضّ فيها على ذلك. التوبة، والاستغفار، والإقلاع عن الذنوب والمعاصي.

عبادات مستحبة في العشر من ذي الحجة ، التقرُّب إلى الله بالصلاة، والدعاء، والأمر بالمعروف، والنَّهي عن المُنكَر. الأُضحية؛ اقتداءً بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ ثبت أنّ أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُما بيَدِهِ، وسَمَّى وكَبَّرَ، ووَضَعَ رِجْلَهُ علَى صِفَاحِهِمَا). الحرص على أداء صلاة العيد. أداء مختلف الأعمال الصالحة؛ من الصدقات، وقراءة القرآن، وإكرام الضيف، وصِلَة الرَّحِم، وحِفظ اللسان، وبِرّ الوالدين، والدعاء لهما، والحرص على صلاة السُّنَن الرواتب، وإدخال السرور على قلوب الآخرين، وغير ذلك من صالح الأعمال.

وقفة عيد الأضحى 2021

وقفة عيد الأضحى 2021 وهي يوم التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريًا ، فمن المقرر لها فلكيًا أن تكون يوم الإثنين 19 يوليو ويكون العيد في اليوم التالي الثلاثاء 20 يوليو يوم العاشر من ذي الحجة ، وتسمى وقفة عيد الأضحى 2021 وقفة عرفات أو يوم عرفة ، وهو اليوم الذي يسبق يوم النحر، وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة؛ يذكرون الله تعالى ويتضرعون إليه بأن يغفر ذنوبهم ويعتقهم من النار، ويطلَق عليهم أهل الموقف، لهذا سميت وقفة عرفات، لأنّ الحجيج يقفون في هذا اليوم على جبل عرفة.

وقفة عرفات

1- يوم إتمام النعمة وإكمال الدين على المسلمين من الله عز وجل، قال تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا».

2- وقد أخبر سيدنا عمر رضي الله عنه أنّ هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يومَ الجمعة وهو قائم بعرفة.

3- غفران الذنوب في هذا اليوم والعتق من النيران.

4- مباهاة الله تعالى ملائكةَ السماء بأهل عرفات.

5- قسم الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم: «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ»، والله العظيم لا يقسم إلا بعظيم.

6- يوم أخذ الله تعالى الميثاق من ذرية آدم عليه السلام. صيام هذا اليوم سبب لتكفير ذنوب سنتين؛ سنة قبل وسنة بعده.