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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخارجية: إطلاق سراح 90 مصريا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس

وزير الخارجية
وزير الخارجية

 أعلن رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس السفير محمد ثروت سليم اليوم /الإثنين/ إطلاق سراح 90 مواطنًا مصريًا كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس، منذ يوم الجمعة الماضي.


وأضاف ثروت - في بيان صحفي اليوم - أن السفارة المصرية في طرابلس، التي استأنفت عملها الشهر الماضي، نجحت في إنهاء الأمر بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية. 


وقدَّم السفير المصري، الشكر لوزير الداخلية الليبي والمسؤولين والجهات المحلية على هذا الجهد، الذي يعكس العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.


وأشار إلى أن أغلب المطلق سراحهم من محافظة المنيا، مركز العدوة، قرية القايات.

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