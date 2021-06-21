عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"المصريين": زيارة رئيس وزراء اليونان تؤكد دور مصر المحوري بمنطقة البحر المتوسط

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن العلاقات بين مصر و تحظى بخصوصية كبيرة، لكونها تُمثل على مدار عقود نموذجًا للترابط والتعايش بين الثقافات والأديان والتعاون الاستراتيجي في منطقة شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان خطوة مهمة في هذا التوقيت تجاه العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

 

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، أن الإرث التاريخي بين القاهرة وأثينا، الذي بدأ ما قبل الميلاد بنحو 300 عام، شهد تطورًا كبيرًا منذ القرن الثامن عشر ميلادية، وكان دافعًا للدولتين في اتجاه تقارب الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية بشكل عام، بفضل الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية بين البلدين، فضلًا عن قدم العلاقات الدبلوماسية بينهما.

برلماني : تبادل الخبرات مع اليونان يدعم نمو السياحة في مصر

جمال بيومى: مصر لها جالية كبيرة جدا فى اليونان

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم البلاد، شهدت العلاقات المصرية اليونانية نقلة نوعية على مختلف الأصعدة؛ خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية لتتوالى الزيارات الرئاسية والدبلوماسية بين البلدين، سواء بشكل ثنائي أو في إطار القمم الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص.

 

وأشار إلى أن توافق الرؤى بين مصر واليونان بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ومنها الأزمة الليبية وغاز شرق المتوسط، يؤكد على قوة الروابط التاريخية، ويشير إلى مستقبل واعد بين البلدين، موضحًا أن الواقع والتاريخ أكدا أن هناك حرصًا كبيرًا من قيادة وحكومة البلدين الصديقين على التعاون والتنسيق والعمل المشترك لصالح مصر واليونان.

 

ولفت إلى أن العلاقات "المصرية ـ اليونانية" شهدت طفرة على جميع الأصعدة سواء العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية خلال الـ 7 أعوام المنقضية، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر، إلى نحو 160 مليون دولار، بينما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان نحو 411.57 مليون يورو، إضافة إلى التدريبات البحرية المشتركة بين البلدين والمناورات العسكرية.

 

وتابع: "دعم اليونان لمصر في قضية "سد النهضة" أمر حتمي له دلائل كثيرة وواضحة تؤكد على عمق الروابط التاريخية، وتشير جديًا إلى أن مصر تدافع عن حقوقها بشأن سلمى مما يزيد من موقفها قوة أمام مجلس الأمن الدولي"، مؤكدًا اصطفاف جموع المصريين خلف القيادة السياسية في شتى التدابير لحماية مقدراتنا والبلدان الشريكة والصديقة ضد كل من تسول له نفسه المساس بالحزام الأمني ومقدراتنا وثرواتنا.

 

واختتم: "علاقات مصر واليونان رسالة واضحة للقاص والداني بأن أم الدنيا لا تترك حلفاءها، بينما تكون سندًا وعضدًا قويًا، وهم بالفعل لنا كذلك".

رئيس وزراء اليونان الرئيس عبد الفتاح السيسي سد النهضة السيسي المصرية البحر المتوسط شرق المتوسط العلاقات الاقتصادية عبد الفتاح السيسي الاستثمارات منطقة شرق المتوسط غاز شرق المتوسط الدبلوماسية سد النهض رئيس حزب المصريين لرئيس عبد الفتاح السيسي حزب المصريين اليونان وقبرص تاريخية

ترشيحاتنا

أول رد من "الرى" علي مسئولية الوزير عن الدراسات الفنية لسدود النيل الشرقي

بعد اغتصاب ابنته .. المتهم يقفز من الطابق الرابع بمحكمة كفر الدوار

الشارب المزدوج .. موضة جديدة للرجال.. هل تفعلها؟

تبدأ من 57 ألف ريال.. القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2021 في السعودية

تنافس Clubhouse.. فيسبوك تطلق رسميا ميزة جديدة للدردشة الصوتية وملفات البودكاست

بروتوكول بين الأوقاف والقومي للمرأة لاستخراج 30 ألف بطاقة رقم قومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

نجاة لاعب النادي الأهلي السابق من الموت

عضو الزمالك عن فرجاني ساسي: غالبا وقع لـ نادٍ آخر.. وندرس تكريمه

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

هيئة الدواء المصرية تعلن تسجيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات

في تصنيع المفرقعات.. الإعدام شنقا لـ فني هندسي بمجلس وزراء الإخوان .. شاهد

أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع ديانج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

فيديو

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

تحذير من تناوله.. حقيقة احتواء القرموط على سموم

حبس وغرامة.. الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ