وزير الخارجية الأسبق يكشف تأثير التحركات الدبلوماسية المصرية في ملف سد النهضة

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن الدبلوماسية المصرية تسعى حاليًا للحصول على تأييد واسع النطاق في قضية السد الإثيوبي، مشير إلى أن النشاط المصري في هذا الملف حقق تقدمًا كبيرًا.

وأشاد العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، بالدبلوماسية المصرية، التي تقوم بدور واسع النطاق خلال هذه الفترة لتحقيق هدف استراتيجي مهم، وهو استقرار المنطقة واستتباب الأمن فيها.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، أن تحركات مصر بالنسبة لغزة والوضع في ليبيا تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن التقارب المصري اليوناني أمر مهم وضروري في هذا المحور، وخاصة محور البحر الأبيض المتوسط.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن اليونان دولة فعالة في الاتحاد الأوروبي وتستطيع أن تؤثر في سياساته ومواقفه، موضحًا أن العلاقات الثنائية بين مصر وكل دولة بالاتحاد الأوروبي على حدة من شأنها دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف ثابتة وأكثر تقدمًا في العديد من الملفات.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة .



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس برئيس الوزراء اليوناني، مشيداً بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الاستراتيجية الممتدة والآخذة في التنامي بين مصر واليونان في جميع المجالات، مؤكداً حرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، خاصةً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلاً عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم في منطقة شرق المتوسط وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة.