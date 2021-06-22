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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| معرض لتداول الجواهر 30 يونيو

مركز إكسبو الشارقة
مركز إكسبو الشارقة

تنطلق فعاليات النسخة الثانية من أحد معارض تداول وتجارة الجواهر  يوم 30 يونيو الجاري ويستمر حتى 3 يوليو المقبل في مركز إكسبو الشارقة .

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية "وام"، إن المعرض والذي يقام تحت شعار "بريق الجمال" يعد الحدث الأول على مستوى الدولة المتخصص بالمجوهرات الماسية والذهب والفضة واللؤلؤ والساعات الفاخرة والعطور.

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ويشهد المعرض الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة مشاركة أكثر من 100 عارض من مختلف إمارات الدولة وأشهر العلامات التجارية المحلية في عالم الذهب والألماس والأحجار الكريمة .

وتتألق أروقة المعرض وأجنحته ببريق الألماس والأحجار الكريمة واللآلئ والساعات الفخمة وأحدث خطوط واتجاهات الذهب والمجوهرات العصرية والتراثية المستوحاة من تاريخ الإمارات ومنطقة الخليج العربي ليقدم للمواطنين والمقيمين وزوار الدولة على مدار أربعة أيام مجموعة واسعة وفريدة من المجوهرات ذات التصاميم الراقية والمبتكرة التي تتميز بجودتها العالمية وأسعارها التنافسية بجانب عرض أجود أنواع العود والعطورات العربية والغربية وأحدث خطوط الموضة والجمال.

 

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن المشاركة الواسعة التي تشهدها النسخة الثانية من الجهات العارضة تؤكد البصمة الإيجابية التي رسختها النسخة الأولى خاصة وأن جميع الجهات التي شاركت سابقا جددت مشاركتها هذا العام ووسعت نطاقها بمساحات أكبر وعروض أقوى .

 

ولفت إلى الدور الكبير الذي برز به الحدث من خلال توفير الدعم والرعاية وتشجيع المواهب الإماراتية الشابة ورواد الأعمال العاملين في قطاع الذهب والمجوهرات سواء على مستوى إمارة الشارقة أو الدولة حيث يشكل المعرض مساحة مهمة لهم للظهور بقوة وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم بجانب الاطلاع على تجارب العارضين الكبار في هذه الصناعة والتواصل معهم من أجل تبادل الخبرات وصقل مهاراتهم.

 

ولفت المدفع إلى أن اللجنة التنظيمية أتمت كافة الاستعدادات اللوجستية حيث روعي في توزيع أماكن الجهات المشاركة إعطاء مساحة كافية تستوعب زخم الزوار المتوقع مع مراعاة شروط السلامة والتباعد الجسدي .. مؤكدا أن النسخة الثانية ستكون مليئة بالعروض الحصرية والمتميزة التي سترضي رغبات عشاق التميز والفخامة والمعدن الأصفر.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالا متزايدا من الزوار لاسيما وأن فعاليات مركز إكسبو الشارقة المتخصصة بصناعة الذهب والمجوهرات غدت مقصدا لأهم العلامات التجارية الشهيرة والتجار والمصممين والحرفيين.
 

تداول الجواهر

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