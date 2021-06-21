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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حوادث البحيرة

بعد اغتصاب ابنته .. المتهم يقفز من الطابق الرابع بمحكمة كفر الدوار

قفز متهم من نافذة
قفز متهم من نافذة محكمة كفر الدوار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو، عبر «فيس بوك»، ظهر فيه محاولة هروب المتهم باغتصاب ابنته تحت تهديد السلاح من خلال نافذة الدور الرابع بمبنى النيابة العامة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه.

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تتراجع الأحداث عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار،  يفيد بقيام "يوسف فتحي يوسف، 42 سنة، عامل، باغتصاب ابنته 17 سنة، تحت تهديد السلاح.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وتم إلقاء القبض عليه وسط حراسة مشددة، واعترف المتهم أثناء التحقيقات أنه أقدم على اغتصاب ابنته تحت تهديد السلاح، عقب الانتهاء من التحقيقات، تم إحالة المتهم الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأثناء اصطحابه للعرض على النيابة وقبل أن يدخل إلى غرفة وكيل النيابة، استغل تحرير الكلبشات من يده، وقفز مسرعا من نافذة الدور الرابع.

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