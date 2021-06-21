عصام الحضرى يوجه رسالة لـ جمهوره على السوشيال ميديا .. شاهد

وجه عصام الحضرى حارس مرمي المنتخب المصري السابق ومدرب حراس فريق سيراميكا كليوباترا، رسالة لـ متابعيه عبر السوشيال ميديا.

ونشر عصام الحضري عدة صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: " ‏قاعدة النجاح : ‏ابدأ .. استمر .. تصل ".



واحتفل السد العالي عصام الحضري مؤخرا بخطوبة ابنته شدوى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور أهالي العروسين وعدد من نجوم الكرة ونجوم الفن.

ظهرت العروس شدوى عصام الحضري في الإطلالة الأولى بصحبة شقيقاتها ووالدتها صابرين وهي تضع المكياج وتستعد لحفل الزفاف مرتدية روب أبيض مع التاج اللامع ثم استبدلته ببلوزة أوف شولدر بيضاء