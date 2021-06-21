أول رد من "الرى" علي مسئولية الوزير عن الدراسات الفنية لسدود النيل الشرقي

نشرت وزارة الموارد المائية والرى، بيانا توضيحيا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى بأن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى كان مسئولاً عن الدراسات الفنية المتعلقة بالسدود بالنيل الشرقي ، وذلك أثناء عمله بالمكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي ، بمشاركة دول النيل الشرقي ، وقبل تجميد مصر لعضويتها بمبادرة حوض النيل.

وفى هذا الصدد فإنه تم التوضيح بأن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، كان يعمل مديراً اقليمياً لمشروعي الانذار المبكر بالفيضان ونموذج تخطيط الموارد المائية والممولة من البنك الدولي.