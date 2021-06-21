وزيرة التضامن تطلق مبادرة لتنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات ببورسعيد .. وتوفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة

وزيرة التضامن تطلق مبادرة لتنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات ببورسعيد

تنفيذ زيارات منزلية تستهدف توعية 42 ألف أسرة بخطورة المخدرات

توفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة



أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن إطلاق مبادرة بالتعاون مع محافظة بورسعيد لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات بحي الضواحي ببورسعيد.

وتتضمن مبادرة وزيرة التضامن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية ، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 "،لتقديم الخدمات العلاجية مجانا‪ ‬وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وأكدت "القباج " أنه جار تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني مناطق " اللبانة القديمة ،السيدة نفيسة ، فاطمة الزهراء ، اللبانة بالقبوطى ، الأمل الجديد "بمحافظة بورسعيد ،وخاصة الشباب والمراهقين .

وأوضحت وزيرة التضامن أنه يتم التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات ، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بهذه المناطق ، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما سيتم تنفيذ حملات طرق الأبواب للأسر لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، أن المبادرات التوعوية التي يتم تنفيذها بالمناطق الجديدة " بديلة العشوائيات " تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مؤسسات خالية من المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية ومنها حي الضواحي بمحافظة بورسعيد بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي .

ولفت إلى أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي وسبق وتم بدء تنفيذ المبادرة في مناطق "حى الأسمرات والمحروسة ، وروضة السيدة ، وبشاير الخير، ومنطقة صبحى حسين بالمقطم "، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان ومن المستهدف توعية 42 ألف أسرة بمناطق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد حول أضرار تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،وفى حالة وجود مريض إدمان يتم تحويلة الى مركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة بورسعيد والذى تفضل فخامة السيد رئيس الجمهورية بافتتاحه مؤخرا ضمن 3 مراكز علاجية جديدة للصندوق بمحافظات " البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد "،حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة .

وأضاف " عثمان " أن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب مدارس خلال فترة الدراسة بهذه المناطق حول خطورة القضية وبناء مهاراتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات ، كما يتم تنفيذ ورش تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب بحي الضواحي ببورسعيد ،بجانب إطلاق دوري رياضي بين الشباب بشكل سنوي تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات".

وتابع أنه سيتم تنفيذ برنامج لاكتشاف المواهب الرياضية بالتعاون مع الأندية الكبرى لدعم مشاركة أبناء هذه المناطق في الأنشطة الرياضية التوعوية ، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات بجانب تنفيذ حملات الزيارات المنزلية لكافة الاسر المقيمة في هذه المناطق لتوعية بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية .