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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الزمالك

مصر المقاصة
مصر المقاصة

اختار محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق مدينة العين السخنة، استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

 

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وخالد مصطفى وعاصم سعيد وأحمد صبيحة وفارس طارق وأحمد متعب ومحمد دسوقي وعماد فتحي وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة ومحمد مخلوف وأحمد عادل ميسي وهشام محمد وإسلام صالح وباسم مرسي وعبد الله مجدي وأحمد أمين أوفا وباولن فوافي وسعيد الونش.

 

وغادر اللاعبون المختارون في قائمة المباراة القاهرة ظهر اليوم للانتظام في المعسكر المغلق بالعين السحنة، على أن يؤدي الفريق مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الزمالك على ملعب فندق إقامة الفريق.

قائمة الزمالك

ضمت قائمة الزمالك 22 لاعبا كالتالي: 
في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي.

 

ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين المستبعدين من مباراة مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر المقرر لها الثلاثاء المقبل، راحة غدا الإثنين من التدريبات.

 

كما قرر كارتيرون أن يؤدي اللاعبون المستبعدون من المباراة مرانهم يوم الثلاثاء المقبل في تمام الحادية عشرة صباحا بملعب النادي.

 

ويخوض 13 لاعبا من الفريق مران الثلاثاء المقبلوهم: محمد أبو جبل، عبد الله جمعة، أيمن حفني، حميد أحداد، أسامة فيصل، سيف جعفر، حسام عبد المجيد، محمد حسام بيسو، أحمد عيد، يوسف أسامة، حمدي علاء، أحمد زكي، وسيد نيمار.

 

وأوضح كارتيرون أن المباراة فرصة جيدة للكثير من اللعبين للتأكيد على قدراتهم الفنية والبدنية .

الزمالك كأس مصر محمد عظيمة المقاصة محمود عبد الرحيم جنش محمد عواد محمود علاء

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