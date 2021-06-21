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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد وصولها الموانى المصرية.. مواصفات هافال H6 وجوليان الصينية.. شاهد

السيارة هافال H6 الكروس
السيارة هافال H6 الكروس أوفر

ظهرت صور مسربة، لطراز السيارة هافال H6 وجوليان لتأكد وصولها الموانيء المصرية، وبالاخص فى ميناء الاسكندرية، ما يعنى اقتراب طرحها فى الاسواق المصرية خلال أيام .

وتعتبر العلامة التجارية هافال إحدي علامات شركة جريت وول الصينية، وتم رصد السيارتين هافال طراز H6 التى تعتبر من سيارات الدفع الأمامي الرياضية متعددة الاستخدامات المميزة، بالإضافة الى طرازات جوليان .

 

وتضم السيارة هافال H6 الكروس أوفر محرك 4 سلندر تيربو سعة 1500 سي سي بقوة 169 حصان وعزم دوران 285 نيوتن متر، ويتوافر لها محرك 2000 سي سي بقوة 224 حصان و385 نيوتن متر.

 

وتأتي السيارة بناقل مانيوال 6 سرعات أو أوتوماتيك 7 سرعات او 9 سرعات، وتتسارع السيارة من الثبات حتى سرعة 100 كم/ الساعة في نحو 8.44 ثانية.

 

وتظهر السيارة هافال H6 الكروس أوفرب بمصابيح أمامية أوتوماتيكية هالوجين ومصابيح أمامية وخلفية للضباب، ونوافذ كهربائية في الأمام والخلف، ويوجد أضواء نهارية LED ومرايا جانبية أبواب ومساحات خلفية، ومزيل الضباب في النوافذ الخلفية، وفتحة سقف كهربائية .

 

أما المقصورة الداخلية للسيارة هافال H6 الكروس أوفر، فتضم مقاعد خلفية قابلة للطي ويتم ضبطها أوتوماتيكيا والمقود كهربائي مصمم من الجلد، ويوجد حاسوب لقياس الأميال على حسب الوقود، ومسند ذراع الكونسول المركزي الأمامي وحامل أكواب، ومكيف أوتوماتيكي ونظام لعرض درجة الحرارة.

 

وتضم السيارة هافال H6 الكروس أوفر وسائل رفاهية ، منها 7 سماعات مكبرة للصوت ومدخل AUX و USB، ونظام تشغيل MP3 وبلوتوث وراديو.

 

وتأتى السيارة هافال H6 الكروس أوفر بأنظمة ووسائل أمان متعددة من بينها نظام فرامل مانع للانغلاق، ومساعد للفرامل، ونظام لتوزيع الفرامل إلكترونيا EBD وأجهزة استشعار أمامي وخلفي، و إنذار لمنع السرقة و6 وسائد هوائية مع وجود مانع الحركة والتحكم في ثبات السيارة، ويوجد بها نظام لمراقبة ضغط الإطارات ومنع انغلاق المكابح ABS.

 

أما طراز هافال جوليان، تأتى بمحرك 1500 سي سي بقوة 110 حصان واستهلاك وقود 13.7 كم لكل لتر وقود . 

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