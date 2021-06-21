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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ادراج الوحدة الصحية في أبوحزام ضمن خطة الصحة للسنة المالية الجديدة

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

وافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة علي إدراج الوحدة الصحية في كل من أبوحزام وحمر دوم بمركز نجع حمادي ضمن خطة الوزارة للسنة المالية الجديدة والتي ستبدأ مع نهاية الشهر الجاري.

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وأكدت الوزيرة للنائب مصطفي بكري الذي قدم لها طلبا بذلك باسمه وأسماء النواب هشام الشعيني وخالد خلف الله وفتحي قنديل وسيد المنوفي ومحمد كامل موسي، أنها ستدرج الوحدتين ضمن خطة الوزارة المقبلة وفي أسرع وقت ممكن.

 

زيارة قريتي أبوحزام 

يذكر ان الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة أعلنت عن تشكيل لجنة من الوزارة لزيارة قريتي أبوحزام وحمر دوم بنجع حمادي الأسبوع المقبل ومعرفة إحتياجاتهما.

 

وأصدرت الوزيرة تعليماتها بمعرفة إحتياجات المواطنين ومطالبهم من المشروعات الصغيره والخدمية، وطلبت من اللجنة موافاتها بتقرير كامل الاسبوع المقبل والتنسيق مع السيد اللواء محافظ قنا.

 

في سياق اخر، قالت النائبة سولاف درويش ، إنه على جانبي الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية ، عند قرية سنديون يوجد ١٠٠٠ فدان تقريبا ، يقوم برعايتها العديد من العمال والفلاحين، الذين تضطرهم ظروف عملهم لعبور الطريق السريع ،  مما ينتج عنه العديد من الحوادث.

 

وأضافت درويش ، في كلمتها أمام اجتماع لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، أن النفق الذي يمر على الطريق الزراعي ، الذي يعبر منه الأهالي للذهاب لأعمالهم بدأت عملية تطويره منذ ٦ شهور، ولم تنته إلي الآن مما أدي إلي حدوث كوارث.

 

من جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إنه سيتم تشكيل لجنة للمعاينة حتي نري بأعيننا ويتم كتابة تقرير مفصل، لايجاد الحل المناسب، لمعالجة مشكلات الطريق الزراعي، وحتي نستطيع أن نقوم بدورنا في الحفاظ علي حياة المواطن، مضيفا أنه سيشارك في اللجنة نواب من لجنة النقل بالإضافة للنائبة سولاف درويش مقدمة طلب الإحاطة وستتوجه اللجنة الأربعاء القادم للمعاينة علي أرض الواقع.

 

وأعلن رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن اللجنة ستظل تعمل حتي الأول من أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن اللجنة لديها ٢٠٠ طلب إحاطة ٩٠% منهم يتعلق بالكباري ، وبالتالي نحن بحاجة إلي المرونة في التعامل بيننا وبين الحكومة بهدف تحقيق المصلحة الوطنية وحماية المواطنين الذين يمرون على الطريق الزراعي.

 

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أننا نري بأعيننا ما تقوم به الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة السرعة والإنجاز من اجل ان يكون هناك مصر الحديثة ، وبالتالي لابد ان يكون هناك تعاون بين الجميع.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه على الطريق الزراعي أو نفق يمر أسفل السكة الحديد والطريق الزراعي بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب، بمحافظة القليوبية.

الصحة أبوحزام نجع حمادى مصطفى بكري الوزارة هالة زايد مجلس النواب استثمار كهربا سولاف درويش وزيرة الصحة المشروعات الصغيرة هالة زايد وزيرة الصحة

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