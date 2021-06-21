إطلاق سراح 90 مصريا من مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس.. فيديو وصور

أعلن السفير محمد ثروت سليم، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، أنه تم اليوم الإثنين إطلاق سراح ٩٠ مواطنًا مصريًا كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ يوم الجمعة الماضي، ومشيرا إلى أن السفارة المصرية في طرابلس، التي استأنفت عملها الشهر الماضي، نجحت في إنهاء الأمر بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية.

وقدَّم السفير محمد ثروت الشكر لوزير الداخلية الليبي والمسؤولين والجهات المحلية على هذا الجهد الذي يعكس العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، كما أشار إلى أن أغلب المطلق سراحهم من محافظة المنيا، مركز العدوة، قرية القايات.

وقدم رئيس البعثة المصرية في ليبيا الشكر لوزير الداخلية الليبي ونائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والذي كان على تواصل مستمر مع السلطات المصرية من أجل سرعة اطلاق سراح المصريين المحتجزين.

وبثت صفحة وزراة الداخلية مقطع فيديو لكلمة رئيس البعثة المصرية السفير محمد ثروت لحظة الافراج عن الـ 90 مواطنا مصريا

لحظة إطلاق سراح 90 مصريا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس

لحظة إطلاق سراح 90 مصريا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس