عز العرب يكشف دلالات وأهمية زيارة رئيس وزراء اليونان لـ مصر

قال محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، تعليقا على زيارة رئيس وزراء اليونان إلى مصر ولقائه بالرئيس السيسي، إن هذه الزيارة في غاية الأهمية للرد على التأثر السلبي لـ علاقة مصر بالشراكة الاستراتيجية في شرق المتوسط مع اليونان وقبرص .



وأضاف محمد عز العرب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها" صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد"، :" لقاء اليوم يؤكد على أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على التوازن وتنويع دوائر التحرك الخارجي في ظل التأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر واليونان".

وتابع محمد عز العرب :"هناك شراكة بين مصر واليونان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، وهناك ارتقاء في التعاون القائم بين مصر واليونان وقبرص".

وأكمل محمد عز العرب :" هناك دعم يوناني لمصر داخل الاتحاد الأوروبي واليونان من القوى الرئيسية التي تضع مصر داخل المنظومة الأوروبية، خاصة بعد تحقيق التنمية داخل مصر ومنع التهديدات في محيط مصر الخارجي "، مضيفا:" مصالح مشتركة بين مصر واليونان في مجالات عدة ".

ولفت محمد عز العرب: اليونان تدعم موقف مصر تجاه الأزمة في ليبيا ودعم المسار السياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات “، مضيفا:” اليونان تدعم موقف مصر تجاه سد النهضة وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة ".

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين.

ورحب الرئيس السيسي برئيس الوزراء اليوناني مشيداً بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الاستراتيجية الممتدة والآخذة في التنامي بين مصر واليونان في جميع المجالات، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، خاصةً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلاً عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم في منطقة شرق المتوسط وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة.

من جانبه؛ أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط، خاصةً في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة بقيادة الرئيس، مؤكداً أن اليونان ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الاهتمام اليوناني المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسسي المنتظم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تدعيم الروابط الثقافية المشتركة لإلقاء الضوء على عراقة العلاقات بين الدولتين، بالإضافة إلى تأكيد الجانبين على أهمية استمرار تعزيز التعاون مصر واليونان، خاصةً في مجالات الربط الكهربائي والتبادل التجاري والسياحة، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أضرار اقتصادية بسبب جائحة كورونا، ومن ثم ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة على شتى الأصعدة.