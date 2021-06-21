تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير.. صور

شيع قبل قليل اليوم الاثنين جثمان والدة المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلسي النواب والشيوخ ، من مسجد المشير ، وتم صلاة الجنازة عليها لنقل جثمانها إلى مثواها الأخير .

ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

وقال في برقية النعي نتقدم بخالص التعازي و صادق المواساة سائلين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما بعث كل من النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب و المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ببرقيات تعزية للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، في وفاة المغفور لها والدة سيادته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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