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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المجلس التصديري للكيماويات يستعرض محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات ..فيديو

الصادرات
الصادرات

قال  خالد أبو المكارم  رئيس المجلس التصديري للكيماويات ، إن البرنامج الذي تم وضعه لمساندة الصادرات في الفترة الحالية ، هو برنامج واعد ولم نر منذ 20 عاما برنامجا بهذه القوة، مؤكدا اننا قمنا بالعديد من الاجتماعات من أجل خروج البرنامج بهذه القوة .

 


وأضاف أبو المكارم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناة " دى ام سى " ، أن البرنامج له 9 محاور رئيسية مؤكدا ان السوق الافريقي يعتبر بكرا بالنسبة لمصر ، وهذا لأنه سوق واعد جدا ، ولكننا غير متواجدين فيه بقوة مثل الهند والصين بسبب ارتفاع تكلفة الشحن إلى أفريقيا .

 


وأوضح ، أن  البرنامج التصديري الجديد  أتاح لنا الوصول إلى نسبة 80% مساندة ، مؤكدا ان البرنامج القديم كان يعطي 50% فقط من المساندة ، وأن البرنامج الجديد يساعدنا على التركيز أكثر على افريقيا .

 

وتابع أبو المكارم ، ان مصر لديها العديد من المخازن في كينيا ، مؤكدا اننا نعمل في جميع القطاعات وقطاع الكيماويات يحتل المركز الأول حيث يمثل 22% من حجم الصادرات المصرية ونتمنى ان نصل الى 30 مليارا مع نهاية هذا العام .

 


وكشف  المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة  ، أن صادرات القطاع  بلغت  خلال الفترة من (يناير – إبريل)  2021 ما قيمته 1,950 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 30% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت قيمتها  1,496مليار دولار.

 

وأضاف أن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية كان من أهم الأسباب، خاصة أن أغلب الدول تعانى من أزمة الإغلاقات وصعوبات فى توافر سلاسل التوريد بسبب سياسات حكومتها ‏تجاه التعامل مع أزمة كورونا، مما جعل المنتجات المصرية تحل بدلاً من المنتجات المنافسة من الصين وغيرها من الدول ‏التى خضعت للغلق الكلي، بالإضافة لارتفاع أسعار بعض السلع ومن بينها منتجات الأسمدة التى ارتفعت خلال الربع الأول ‏من عام 2021.

 

البرنامج مساندة الصادرات الاجتماع منذ 20 عام نسبة 80 إفريقيا

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