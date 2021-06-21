أشرف العشري: حالة من الرفض لـ سياسات أبي أحمد عالميا

قال أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الانتخابات في إثيوبيا تنال قدر كبير من الانتظار والترقب من المجتمع الدولي .



وأضاف أشرف العشري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، :"الاتحاد الأوروبي أكثر الأطراف جدية للتعاطي مع ملف حقوق الإنسان داخل إثيوبيا خاصة فيما لاحدث في إقليم تيجراي وبني شنقول".

وتابع أشرف العشري:" هناك حالة من الرفض لـ سياسات أبي أحمد على مستوى المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي ينتظر نتيجة الانتخابات في إثيوبيا للتعرف على طريقة التعامل مع اثيوبيا في المستقبل ".

وأكمل أشرف العشري :" الاتحاد الاوروبي أرسل رسالة للجانب الإثيوبي بأنه لا يمكن الملء الثاني لسد النهضة في حال عدم وجود اتفاق بين الدول الثلاث وهم مصر والسودان واثيوبيا".

ولفت أشرف العشري:" ابي أحمد كان يعتمد على فكرة وجود انتخابات في إثيوبيا للتهرب من مفاوضات السد، ولم يهتم بملف سد النهضة وتهربت إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة ".

وتصدر هاشتاج انتخابات اثيوبيا مزورة “ShamEthiopianElection#”، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك تزامنًا مع تصويت الإثيوبيين في انتخابات البرلمان والمجالس المحلية.

واتهم المشاركون في هاشتاج انتخابات اثيوبيا مزورة “ShamEthiopianElection#” المسئولين عن الانتخابات العامة بالتزوير، إذ أكد النشطاء أنها مزيفة، خاصة مع احتجاز السلطة واعتقالها المعارضين السياسيين للحكومة.

وذكر أحد النشطاء الإثيوبيين، أن هذه الانتخابات ليست مثل أي انتخابات أخرى، فهي تهديد من حيث أنه يمنع إمكانية إجراء حوار حقيقي بين أصحاب المصلحة.

وأضاف "لا يمكنكم بناء أمة أو مجتمع سياسي جديد على أساس معيب. يفترض أن تكون هذه اللحظة بداية جديدة لإثيوبيا، إلا أن الحكومة بدلاً من ذلك، تزرع بذورًا مهددة من شأنها أن تنبت لزعزعة استقرار البلاد".

وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، فتحت مراكز الاقتراع في البلاد أبوابها صباح اليوم الاثنين، لبدء التصويت في انتخابات البرلمان والمجالس المحلية.