عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف العشري: حالة من الرفض لـ سياسات أبي أحمد عالميا

أبي أحمد
أبي أحمد

قال أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، إن  الانتخابات في إثيوبيا  تنال قدر كبير من الانتظار والترقب من المجتمع الدولي .


وأضاف أشرف العشري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، :"الاتحاد الأوروبي أكثر الأطراف جدية للتعاطي مع ملف حقوق الإنسان داخل إثيوبيا خاصة فيما لاحدث في إقليم تيجراي وبني شنقول".

 

وتابع أشرف العشري:" هناك حالة من الرفض لـ سياسات أبي أحمد  على مستوى المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي ينتظر نتيجة الانتخابات في إثيوبيا  للتعرف على طريقة التعامل مع اثيوبيا في المستقبل ".

 

وأكمل أشرف العشري :" الاتحاد الاوروبي  أرسل رسالة للجانب الإثيوبي بأنه لا يمكن الملء الثاني لسد النهضة  في حال عدم وجود اتفاق بين الدول الثلاث وهم مصر والسودان واثيوبيا".

 

ولفت أشرف العشري:" ابي أحمد كان يعتمد على فكرة وجود انتخابات في إثيوبيا للتهرب من مفاوضات السد،  ولم يهتم بملف سد النهضة وتهربت إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة ".

 

وتصدر هاشتاج انتخابات اثيوبيا مزورة “ShamEthiopianElection#”، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك تزامنًا مع تصويت الإثيوبيين في انتخابات البرلمان والمجالس المحلية.

 

واتهم المشاركون في هاشتاج انتخابات اثيوبيا مزورة “ShamEthiopianElection#” المسئولين عن الانتخابات العامة بالتزوير، إذ أكد النشطاء أنها مزيفة، خاصة مع احتجاز السلطة واعتقالها المعارضين السياسيين للحكومة.
وذكر أحد النشطاء الإثيوبيين، أن هذه الانتخابات ليست مثل أي انتخابات أخرى، فهي تهديد من حيث أنه يمنع إمكانية إجراء حوار حقيقي بين أصحاب المصلحة.

 

وأضاف "لا يمكنكم بناء أمة أو مجتمع سياسي جديد على أساس معيب. يفترض أن تكون هذه اللحظة بداية جديدة لإثيوبيا، إلا أن الحكومة بدلاً من ذلك، تزرع بذورًا مهددة من شأنها أن تنبت لزعزعة استقرار البلاد".

 

وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، فتحت مراكز الاقتراع في البلاد أبوابها صباح اليوم الاثنين، لبدء التصويت في انتخابات البرلمان والمجالس المحلية.

 

أبي أحمد اثيوبيا المجتمع الدولي أشرف العشرى مصر انتخابات اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

العاشرة بتوقيت الأهلي.. المارد الأحمرالأكثر تتويجاً ووصولاً لنهائي دوري أبطال إفريقيا

طبيبة: زواج الأقارب يزيد من احتمالية إصابة الأطفال بـ ضمور العضلات

صفع طالبة بالقلم.. إيقاف أستاذ بكلية آداب جامعة بنى سويف عن العمل

متخصص فى سرقة السيدات الأغنياء.. ما مصير سارق حماة تامر حسنى؟

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٧٧.٩ %

الكشف عن موعد إعلان تجديد أحمد سيد زيزو للزمالك رسميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

غلق 13 منشأة طبية وضبط أدوية وكواشف منتهية الصلاحية في حملة بالفيوم

نجاة لاعب النادي الأهلي السابق من الموت

بعد إصابة عماد متعب بمرض غامض.. أضرار ممارسة الرياضة

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

بعد اغتصاب ابنته .. المتهم يقفز من الطابق الرابع بمحكمة كفر الدوار

عضو الزمالك عن فرجاني ساسي: غالبا وقع لـ نادٍ آخر.. وندرس تكريمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

فيديو

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

وزير الدفاع يشهد تخريج دورات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان.. فيديو وصور

تحذير من تناوله.. حقيقة احتواء القرموط على سموم

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ