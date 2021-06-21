عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أثيوبيا.. تمديد التصويت في الانتخابات العامة 3 ساعات

اثيوبيا.. تمديد التصويت
اثيوبيا.. تمديد التصويت في الانتخابات 3 ساعات

أعلن مجلس الانتخابات في إثيوبيا، اليوم الاثنين، تمديد عملية التصويت في الانتخابات العامة لمدة 3 ساعات إضافية.

 

وقالت سوليانا شيملس، مستشارة الاتصالات بمجلس الانتخابات الإثيوبي، إن عملية الاقتراع التي كان مقرر اختتامها في السادسة مساء تم تمديدها إلى التاسعة، وفقا لصحيفة "إثيوبيان ريبورتر".

 

وأشار المجلس إلى تأخر فتح صناديق الاقتراع في بعض مراكز الاقتراع، وتأخر وصول بطاقات الاقتراع لبعض المراكز.

تحذيرات من كوارث.. بدء التصويت في الانتخابات العامة بـ إثيوبيا

هاشتاج انتخابات إثيوبيا مزورة يتصدر تويتر.. وهجوم حاد ضد آبي أحمد

وأدلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بصوته في الانتخابات العامة السادسة في بلدة بشاشا بمنطقة جيما بولاية أوروميا الإقليمية، قائلا إن الانتخابات العامة السادسة أفضل من الانتخابات السابقة من نواح كثيرة.

وفتحت مراكز الاقتراع في إثيوبيا أبوابها أمام الناخبين الإثيوبيين للإدلاء بأصواتهم في وقت سابق اليوم.

 

وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا ، بيرتوكان ميديكسا ، إن الانتخابات جارية على قدم وساق، موضحة أن معظم مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد فتحت في الوقت المحدد، باستثناء 9 مراكز اقتراع في أديس أبابا.

 

وأضافت أن هناك نقصا في المواد في بعض مراكز الاقتراع، موضحة أن ذلك كان خطأ أثناء الطباعة، وأن هذا الوضع كان خطيرا بشكل خاص في مدينة أسوسا بولاية بني شنقول-جوموز.

اثيوبيا انتخابات اثيوبيا الانتخابات الإثيوبية أبي أحمد الحكومة الإثيوبية اخبار العالم

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم.. بدء التصويت في الانتخابات العامة بـ إثيوبيا وتحذيرات من كوارث.. الأردن يشهد أولى جلسات قضية الفتنة.. والاتحاد الأوروبي يحذر من عدم تبادل المعلومات الفنية حول سد النهضة

تحذيرات من كوارث.. بدء التصويت في الانتخابات العامة بـ إثيوبيا

بريطانيا توجه رسالة شديدة اللهجة لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

ترشيحاتنا

العاشرة بتوقيت الأهلي.. المارد الأحمرالأكثر تتويجاً ووصولاً لنهائي دوري أبطال إفريقيا

طبيبة: زواج الأقارب يزيد من احتمالية إصابة الأطفال بـ ضمور العضلات

صفع طالبة بالقلم.. إيقاف أستاذ بكلية آداب جامعة بنى سويف عن العمل

متخصص فى سرقة السيدات الأغنياء.. ما مصير سارق حماة تامر حسنى؟

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٧٧.٩ %

الكشف عن موعد إعلان تجديد أحمد سيد زيزو للزمالك رسميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

غلق 13 منشأة طبية وضبط أدوية وكواشف منتهية الصلاحية في حملة بالفيوم

نجاة لاعب النادي الأهلي السابق من الموت

بعد إصابة عماد متعب بمرض غامض.. أضرار ممارسة الرياضة

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

بعد اغتصاب ابنته .. المتهم يقفز من الطابق الرابع بمحكمة كفر الدوار

عضو الزمالك عن فرجاني ساسي: غالبا وقع لـ نادٍ آخر.. وندرس تكريمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

فيديو

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

وزير الدفاع يشهد تخريج دورات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان.. فيديو وصور

تحذير من تناوله.. حقيقة احتواء القرموط على سموم

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ