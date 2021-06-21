أثيوبيا.. تمديد التصويت في الانتخابات العامة 3 ساعات

أعلن مجلس الانتخابات في إثيوبيا، اليوم الاثنين، تمديد عملية التصويت في الانتخابات العامة لمدة 3 ساعات إضافية.

وقالت سوليانا شيملس، مستشارة الاتصالات بمجلس الانتخابات الإثيوبي، إن عملية الاقتراع التي كان مقرر اختتامها في السادسة مساء تم تمديدها إلى التاسعة، وفقا لصحيفة "إثيوبيان ريبورتر".

وأشار المجلس إلى تأخر فتح صناديق الاقتراع في بعض مراكز الاقتراع، وتأخر وصول بطاقات الاقتراع لبعض المراكز.

وأدلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بصوته في الانتخابات العامة السادسة في بلدة بشاشا بمنطقة جيما بولاية أوروميا الإقليمية، قائلا إن الانتخابات العامة السادسة أفضل من الانتخابات السابقة من نواح كثيرة.

وفتحت مراكز الاقتراع في إثيوبيا أبوابها أمام الناخبين الإثيوبيين للإدلاء بأصواتهم في وقت سابق اليوم.

وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا ، بيرتوكان ميديكسا ، إن الانتخابات جارية على قدم وساق، موضحة أن معظم مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد فتحت في الوقت المحدد، باستثناء 9 مراكز اقتراع في أديس أبابا.

وأضافت أن هناك نقصا في المواد في بعض مراكز الاقتراع، موضحة أن ذلك كان خطأ أثناء الطباعة، وأن هذا الوضع كان خطيرا بشكل خاص في مدينة أسوسا بولاية بني شنقول-جوموز.