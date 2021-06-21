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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكافأة لفريق العمل.. محافظ الوادي الجديد يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية

محافظ الوادي اثناء
محافظ الوادي اثناء تفقد الكنترول

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، كنترول الشهادة الإعدادية بالخارجة ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة وآمال عبد المريد مشرف عام الكنترول .

 

وتابع المحافظ سير أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترول، مؤكداَ على الشفافية والمصداقية التامة في أعمال الرصد وتقدير الدرجات لمنح كل طالب درجاته المستحقة.

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كما قرر المحافظ صرف مكافأة مالية للعاملين بالكنترول تقديراً للجهد المبذول في أعمال تصحيح إمتحانات الشهادة الإعدادية. 

 

جدير بالذكر إن 119 لجنة امتحان موزعة على جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، استقبلت نحو 4619 طالبا وطالبة، لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد (العام واللغات والدمج التعليمى)، والتى بدءا من اليوم السبت 5 يونيو وحتى الخميس 10 يونيو 2021م .

 

في سياق متصل أدى اليوم الاثنين  طلاب الشعبة العلمية، للصف الثالث الثانوي بالوادي الجديد  أول امتحان تجريبي بالبروفة الثالثة، حيث أدى طلاب العلوم امتحان مادة الأحياء، وطلاب الرياضة مادة الاستاتيكا.

 

ورصدت عدسة «صدى البلد»  آراء الطلاب حول التجربة، فور خروجهم من مدرسة موط الثانوية العسكرية حيث تباينت آراء الطلاب حول مدى صعوبة الأسئلة  ومنهم من أبدى ارتياحه لسهولة الأسئلة.

 

على جانب أخرقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ، إن الأمانة العامة لجائزة الفنجري اعلنت بحضور مفتي الجمهورية  الدكتور شوقي علام ورئيس هيئة قضايا الدولة عن أسماء الفائزين بجائزة المستشار الفنجري.

 

وأضاف رئيس الجامعة ان الأمانة العامة لجائزة الفنجري اعلنت فوز الدكتور أحمد عبد النعيم عامر مدرس بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الوادى الجديد والدكتورة الشيماء السيد محمود مدرس منتدب بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الاداب بالجامعة بجائزة المستشار الفنجري التشجيعية.

 

واوضح رئيس جامعة الوادى الجديد أنه  تم تسليم الجوائز  للسادة اعضاء هيئة التدريس بمقر هيئة قضايا الدولة بالمهندسين.

 

وقدم رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة  وعميد كلية الاداب واعضاء هيئة التدريس بجامعة الوادى الجديد التهنئة للسادة اعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي الجائزة متمنيا  لهم دوام التوفيق والنجاح.

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