عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفلام الطلبة بمهرجان الإسماعيلية تناقش أزمات جائحة كورونا

ندوة اسماعيلية السينمائي
ندوة اسماعيلية السينمائي

أقيم ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة ال ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة حول مجموعة من أفلام الطلبة، أدارها الناقد أحمد سعد الدين.


وتم عرض فيلم كشك بشاي إخراج كريستين حنا - ماريان حنا، و فيلم فن الحشرات اخراج مينا سعيد، وفيلم دبلة سها اخراج أحمد رؤوف و فيلم يمكن تظبط اخراج أمانى عادل  و فيلم فرصه أخيرة اخراج عمر محمد صدقي 


كما تم عرض فيلم لأجل غير مسمى مارينا عادل و فيلم بيانكو اخراج أحمد دياب

 

تصريحات من المشاركين:

والت المخرجة مارينا إنها: قدمت فيلم "لأجل غير مسمى" وهو يتناول قصتي أنا وأبي لأن علاقتنا كانت دائما متوترة، وخلال فترة كورونا، أعدنا اكتشاف بعض مرة أخرى، وبعدها أحسست أنني كنت أفتقده لأنه كان دائما مسافر، وقد صورته وهو يطبخ في المنزل، من باب حبه الذي اكتشفته مؤخراً.

 

أما كريستين مخرجة فيلم "كشك بشاي"، قالت: كان لدينا شغف دائما أن نصور مع جدنا في صعيد مصر، ثم جاءت لنا فكرة أن نصور فيلم حول طعام الكشك الذي يتم صناعته في الصعيد، وكان الأهل في البلد دائما يروننا مختلفين وكنت أريد أن أصور والدينا لأنهم يروننا مختلفين أيضا، وقد صورنا الفيلم على فترات طويلة لأن الكشك عادة ما يكون في الصيف وعندما عدنا في العام التالي أكملنا التصوير.

 

بينما قال أحمد دياب مخرج فيلم "بيانكو" إنه مهتم بفن النحت، حيث قابلت الفنان التشكيلي ناثان دوس، وذهبت إليه في الأتيليه، وصورت أحدث أعماله النحتية، وطريقة إنتاجه لها، وكان لي تجارب بسيطة قبل ذلك.

 

من جانبه قال المخرج أحمد رؤوف: لقد استغرقنا يوما واحدا في تصوير الفيلم وكنت أريد تصوير فيلم قصير حول الزواج لأنه أصبح علاقة معقدة في الوقت الحالي، وكنت أريد أن أقدم قصة للكاتب بهاء طاهر ولكنني تراجعت لأنني شعرت أنها تحتاج للحوار أكثر.

 

أما عمر زويل مخرج فيلم "فرصة أخيرة" قال: هذا الفيلم كان مشروع تخرجي من معهد السينما، وهو أول تجربة مكتملة لي، وكان لي هدف واحد أن أحكي حدوتة ولم يكن لدي رسالة أن أوصلها واستغرق تصوير الفيلم يومين.

 

كما قالت أماني عادل مخرجة فيلم "يمكن تظبط": موضوع الفيلم كان يشغلني كثيرا، وكنت أفكر في فترة بعد التخرج وهي فترة مصيرية في حياة كل شخص، وأنا آخذ هذا القرار كنت أعلم أن الأوضاع ستكون غير مستقرة وحتى عندما عملت في إحدى مؤسسات الثقافة كنت أشارك أزماتي مع أصدقائي وقررت تقديم هذا الفيلم لأحكي من خلاله أزمات الأمان التي يواجهها الشباب، وقد صورت مادة كثيرة جدا واستغرق المونتاج أكثر من شهرين، وكان من الصعوبة أن نحذف جزءا منه حتى لا يختل العمل.



أما مينا سعيد، مخرج فيلم الحشرات، فقال: استغرق الفيلم وقتا طويلا ولم يكن مشروع التخرج، وقمنا بتصوير الجزء الثالث من الفيلم في بداية العمل ثم قمنا بتغيير الفيلم، ولكن المؤثرات الصوتية استغرقت مدة طويلة إلى عشرة أشهر، وكان من المفترض أن يكون الفيلم عبارة عن كوميكس لأن فكرة الأبيض والأسود مستهلكة.

 

من جانبه قال الدكتور محسن أحمد مدير التصوير المعروف كان صلاح أبو سيف يقول إن أفضل المخرجين، هو الذي يستطيع أن يستغني عن أي مشاهد من عمله إذا شعر أن الرسالة وصلت حتى لو تم تصويرها بشكل في غاية الجمال.

ن1
ن1
ن2
ن2
ن3
ن3
ن4
ن4
اليوم الخامس أحمد سعد الدين مهرجان الإسماعيلية الإسماعيلية السينمائي الدولي هرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

موضوعات متعلقة

تعرف على رأي النقاد في أفلام الطلبة بـ رابع أيام الإسماعيلية السينمائي

محمود قاسم: وثائق «تاريخ السينما المصرية» يمكن أن تغير الكثير من الأمور

المخرج زكريا نوري: فيلم عائشة لا يسلط الضوء علي الدعارة

خلال تكريمه بمهرجان الاسماعيلية.. أحمد وفيق: انحاز للجمهور ولابد أن تصل رسالتنا له

محمود قاسم يؤرخ لتاريخ السينما المصرية في مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي

أحمد وفيق : الحظ لعب دورا كبيرا في مشواري الفني.. صور

أحمد وفيق: تعمدت العمل مع الثلاثي يوسف شاهين وجلال الشرقاوي ومحمد صبحى

المخرج الهولندي: فيلم “نايا الغابة لها ألف عين” يسلط الضوء على التكنولوجيا

ترشيحاتنا

العاشرة بتوقيت الأهلي.. المارد الأحمرالأكثر تتويجاً ووصولاً لنهائي دوري أبطال إفريقيا

طبيبة: زواج الأقارب يزيد من احتمالية إصابة الأطفال بـ ضمور العضلات

صفع طالبة بالقلم.. إيقاف أستاذ بكلية آداب جامعة بنى سويف عن العمل

متخصص فى سرقة السيدات الأغنياء.. ما مصير سارق حماة تامر حسنى؟

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٧٧.٩ %

الكشف عن موعد إعلان تجديد أحمد سيد زيزو للزمالك رسميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

غلق 13 منشأة طبية وضبط أدوية وكواشف منتهية الصلاحية في حملة بالفيوم

نجاة لاعب النادي الأهلي السابق من الموت

بعد إصابة عماد متعب بمرض غامض.. أضرار ممارسة الرياضة

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

بعد اغتصاب ابنته .. المتهم يقفز من الطابق الرابع بمحكمة كفر الدوار

عضو الزمالك عن فرجاني ساسي: غالبا وقع لـ نادٍ آخر.. وندرس تكريمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

فيديو

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

وزير الدفاع يشهد تخريج دورات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان.. فيديو وصور

تحذير من تناوله.. حقيقة احتواء القرموط على سموم

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ