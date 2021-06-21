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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٧٧.٩ %

الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية

اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسى ٢٠ / ٢١  بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادى، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام ٧٧.٩ % للإعدادية العامة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية العامة ٧٩٨٧٦ طالب ، حضر منهم ٧٩٦٩٨، وبلغ عدد الطلاب الناجحين ٦٢٠٨٦ طالب، في حين بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية ٦٢٥٥ طالبا، و عدد الطلاب الحاضرين ٥٧٥٧ ، وبلغ عدد الناجحين ٤٧٩٨ طالبا، بنسبة نجاح بلغت ٧٦.٧ %، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للمكفوفين ٨٣.٣% حيث تقدم ١٢ طالبا، وبلغ عدد الناجحين ١٠ طلاب، وبالنسبة للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، بلغت نسبة النجاح ٩١ %، حيث تقدم للامتحان ٣٣ طالبا، وبلغ عدد الناجحين ٣٠ طالبا، في حين بلغت نسبة النحاج لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية ٩٣.٧% حيث تقدم للامتحان ١٢٧ طالبا، وبلغ عدد الحاضرين ١١٩ طالبا.


من ناحيته، هنأ وكيل الوزارة جميع الطلاب الناجحين لهذا العام متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

 

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