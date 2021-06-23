عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وحدة حماية الطفولة ببني سويف : إحالة واقعة ختان للمحامي العام

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

صرحت  شيماء كرم  رئيس وحدة  شؤون المرأة وحماية الطفولة بديوان عام المحافظة  ببني سويف ، بأن قد ورد بلاغ على خط نجدة الطفل ، متضمناً الإشارة إلى قيام أحد المواطنين، بقرية بني سليمان مركز بني سويف،  بإجراء عملية ختان لبناته الثلاث ، وذلك بالمخالفة للمادة 242 من قانون العقوبات الذي يجرم عملية ختان الإناث.

 

تحصين 116 ألف و540 رأس ماشية بالحملة القومية في بني سويف

 

وفور ورود البلاغ الذي حمل رقم 27054/7 على خط نجدة الطفل 16000، فقد قامت لجنة من مديرية الصحة ووحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة بديوان عام المحافظة ، بالتوجه لموقع البلاغ، وتم الكشف والفحص المبدئي بمعرفة طبيبة "أخصائية نساء وتوليد"، والذي أثبت أنه قد تم ختان بنت واحدة فقط منذ أسبوع وعدم ختان شقيقتيها.

 

وأضافت رئيس الوحدة أنه تم عرض الموضوع من خلال مذكرة تفصيلية على السيد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم  والذي وجه سيادته بمخاطبة  السيد المستشار المحامي العام ، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال تلك الواقعة.

مخالفة ديوان بني سويف حملة ختان الإناث مديرية الصحة لبن راس ماشية المواطنين الحمل الصحة

موضوعات متعلقة

تحصين 116 ألف و540 رأس ماشية بالحملة القومية في بني سويف

ترشيحاتنا

آيات تعجيل الزواج من شخص معين

في عيد ميلاد أيمن الشيوي.. ترك الطب من أجل الفن

عبد القادر يكشف موقفه من العودة للأهلي والمشاركة في الأولمبياد

ساعة شاومي الذكية Mi Watch Revolve تأتي بميزات جبارة.. مواصفات

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء

أسعار ومواصفات فولكس فاجن تي روك 2021 في السعودية

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

حالة واحدة للبراءة.. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

حقيقة مسح الوجه بعد الدعاء بدعة.. الإفتاء توضح

في ذكرى ميلاد علي الشريف.. من هو ابنه الفنان المعروف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

ads

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ