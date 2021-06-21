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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء باكيات تجارية بميدان البساتين

اثناء تفقد ميدان
اثناء تفقد ميدان البساتين

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بزيادة أعداد  الباكيات الجاري إنشائها بميدان البساتين بمدينة الخارجة ضمن خطة تطوير الميدان الجاري تنفيذها.

 

جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل، ترافقه  حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي  رئيس المركز.

 

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كما وجه بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات المتبقية، تمهيداََ لطرح الباكيات للشباب الراغبين في تأجيرها.

 

وفي ذات السياق ، تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، كنترول الشهادة الإعدادية بالخارجة ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة وآمال عبد المريد مشرف عام الكنترول .

 

وقام المحافظ بمتابعة سير أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترول، مؤكداَ على الشفافية والمصداقية التامة في أعمال الرصد وتقدير الدرجات لمنح كل طالب درجاته المستحقة.

 

كما قرر المحافظ ، صرف مكافأة مالية للعاملين بالكنترول تقديراً للجهد المبذول في أعمال تصحيح إمتحانات الشهادة الإعدادية.

 

جدير بالذكر إن 119 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، استقبلت نحو 4619 طالبا وطالبة، لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد (العام واللغات والدمج التعليمى)، والتى بدءا من اليوم السبت 5 يونيو وحتى الخميس 10 يونيو 2021م .

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