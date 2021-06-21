عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

متخصص فى سرقة السيدات الأغنياء.. ما مصير سارق حماة تامر حسنى؟

المطرب تامر حسني
المطرب تامر حسني

في الآونة الأخيرة زادت معدلات السرقة والنصب والاحتيال من خلال القضايا التي تضبطها وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن والتى كانت اخرهم، واقعة السرقة والاحتيال من جانب قيام شاب بسرقة متعلقات حماة المطرب تامر حسني أثناء تواجدها بمول العرب في أكتوبر. 

 

ويستعرض صدي البلد ابرز العقوبات التى تواجهة السارق فيما يلى: 

 

عقوبات السارق

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

 

شيك ويتقن اللهجة الخليجية.. تفاصيل جديدة في سرقة حماة تامر حسني

ادعى أنه رجل اعمال خليجي.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في أكتوبر

 

تفاصيل الواقعة

أشارت التحريات إلى أن المتهم عقب فصله من الشركة التي كان يعمل بها لجأ إلى فكرة سرقة السيدات الأغنياء خاصة كبار السن حتى يتمكن من إيهامهن بقدرته على شراء مجوهرات لهن بأسعار جيدة مستغلا إتقانه للهجة الخليجية حيث يرتدي ملابس باهظة الثمن "شيك" حتى لا يشك أحد بأمره ويستغل جلوسه مع السيدات ثم يغافلهن بسرقة هواتف ثمينة أو متعلقات شخصية ومبالغ مالية.

 

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على شاب سرق حماة المطرب تامر حسني عقب لقائها في مول العرب وإيهامها بأنه رجل أعمال خليجي، حيث غافلها واستولى على هاتفها ومصوغات ذهبية من حقيبة يدها. 

 

الداخلية كبار السن وزارة الداخلية العقوبة تامر حسني قانون العقوبات الاستيلاء المطرب السندات الأمن بطة سرقة السرقة الحبس أكتوبر عقوبة السجن مديريات الامن

ترشيحاتنا

رئيسي يواجه مهمة مستحيلة.. نمو اقتصاد إيران صفر خلال العقود الأربعة الماضية

قبل أيام من الذكرى الثامنة ..لماذا 30 يونيو الأعظم بين الثورات المصرية

الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة تحذير إلى إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

العاشرة بتوقيت الأهلي.. المارد الأحمرالأكثر تتويجاً ووصولاً لنهائي دوري أبطال إفريقيا

طبيبة: زواج الأقارب يزيد من احتمالية إصابة الأطفال بـ ضمور العضلات

صفع طالبة بالقلم.. إيقاف أستاذ بكلية آداب جامعة بنى سويف عن العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

غلق 13 منشأة طبية وضبط أدوية وكواشف منتهية الصلاحية في حملة بالفيوم

نجاة لاعب النادي الأهلي السابق من الموت

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

بعد إصابة عماد متعب بمرض غامض.. أضرار ممارسة الرياضة

بعد اغتصاب ابنته .. المتهم يقفز من الطابق الرابع بمحكمة كفر الدوار

عضو الزمالك عن فرجاني ساسي: غالبا وقع لـ نادٍ آخر.. وندرس تكريمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

فيديو

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

وزير الدفاع يشهد تخريج دورات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان.. فيديو وصور

تحذير من تناوله.. حقيقة احتواء القرموط على سموم

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ