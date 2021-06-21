بعد أزمتها مع ريهام حجاج.. رسالة غامضة من ياسمين عبد العزيز.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام .

وكتبت ياسمين عبد العزيز “ لا تنتظروا سقوطنا .. فنحن فى رعاية الله ”.

ودعمت الفنانة بدرية طلبة الفنانة ياسمين عبد العزيز في أزمتها الجديدة مع ريهام حجاج.

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وكتبت بدرية من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : " إن الشجرة المثمرة تقذف بالحجارة، ولكن شجرتنا خط أحمر تخاف أن تقترب منها الحجارة وتعود مرة أخرى إلى من قذفها.

وتابعت :" شجرتنا عالية جداً وتطرح ياسمين وورد وفل وأوراقها مزدهرة، توزع عليها القبلات والأحضان والدعاء من جمهورها الموجود في كل أنحاء العالم".