علاء عبد العال يطالب لاعبي أسوان بالفوز على وادي دجلة في الدوري

طالب علاء عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان لاعبيه، بضرورة تحقيق الفوز على وادي دجلة في المباراة التي ستجمع بينهما يوم 26 من شهر يونيو الجاري على استاد أسوان ضمن مباريات الجولة الـ27 لبطولة الدورى الممتاز.

وحث علاء عبد العال لاعبي زهرة الجنوب على ضرورة عودة نغمة الانتصارات من جديد بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدورى العام أخرها الهزيمة أمام نادي الزمالك بثلاثية نظيفة على استاد القارهة الدولي.

ويعود الفريق إلى مدينة أسوان غدا الثلاثاء بعد انتهاء المعسكر الذي خاضه الفريق عقب مواجهة الزمالك الخميس الماضي، لينتظم لاعبو الفريق في معسكر مغلق بأسوان استعداداً للمباراة المقبلة أمام وادى دجلة.

ويسعي الجهاز الفني لأسوان لحل مشاكله الدفاعية وغلق الثغرات خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعداد لمباراة وادي دجلة المرتقبة حيث أصبحت مباراة وادي دجلة بمثابة الفرصة الأخيرة أمام الجهاز الفني للخروج بالفريق من قاع ترتيب جدول الدوري الممتاز.

ويجتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة جمعهم من الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والهزيمة فى 13 مباراة.