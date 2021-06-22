الأعلى للجامعات: توجيه بتحويل الكتاب الجامعي الإلكتروني.. ويؤكد: خطوة نحو التحول الرقمي

تطبيق الكتاب الإلكتروني بالجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد

خطاب رسمي من المجلس الأعلى للجامعات بتحويل الكتاب الجامعي الورقي إلى إلكتروني

بدء تحرك الجامعات لتطبيق الكتاب الإلكتروني استعداد للعام الدراسي المقبل

يتوجه التعليم العالي المصري إلى أسلوب جديد وحديث في تقديم الخدمة التعليمية للطالب ضمن المشروع القومي للبنية التحتية للمعلوماتية للجامعات الحكومية، لذا فتستعد الجامعات المصرية لتطبيق الكتاب الإلكتروني ، لتكون بمثابة نقلة كبيرة وهامة في مجال التعليم العالي في مصر.



وقد وجه المجلس الأعلى للجامعات، خطابا لرؤساء الجامعات، أكد خلاله على قرار المجلس بإلغاء الكتاب الجامعي وتحويله إلى الكتاب الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من العام الجامعي المقبل 2021\2022.

وطالب خطاب المجلس الأعلى للجامعات إرسال تقرير شامل الإجراءات التي تم اتخاذها في كل جامعة والكليات التي انتهت من تحويل كتبها إلى إلكترونية حتى الآن، بالإضافة إلى المدد الزمنية للانتهاء من عملية التحويل قبل بداية العام الدراسي الجديد في جميع الكليات، مشيرا إلى أن الأمر مهم وعاجل.

تناول الأعلى للجامعات آليات التحويل من الكتاب الجامعي إلى تطبيق الكتاب الإلكتروني:

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس تناول في اجتماعه الأخير، تحويل الكتاب الجامعي بالجامعات، وذلك بداية من العام الجامعي المقبل 2021 – 2022، إلى الكتاب الإلكتروني.



وأضاف " المصدر" أن خطوة تطبيق الكتاب الإلكتروني تأتي في إطار التحول الرقمي بالجامعات ضمن المشروع القومي للبنية التحتية للمعلوماتية للجامعات الحكومية، وهو ثمار للبنية التحتية القوية التي تعمل بها الوزارة منذ سنوات ، مشيرا إلى أن هناك آليات يتم وضعها للتحول إلى الكتاب الإلكتروني والتي تحفظ لأعضاء هيئة التدريس حقوقهم أيضا.



بدء التحرك في تطبيق الكتاب الإلكتروني بالجامعات بدءا من العام المقبل:

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أعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، عن تحويل جميع المقررات والكتب الدراسية من ورقية إلى إلكترونية اعتبارًا من العام المقبل.

جاء ذلك بناء على اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب والذى تم عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس جامعة دمنهور إن القرار يأتي تماشيًا مع مبادرة مصر الرقمية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم جهود التحول الرقمي الحكومي واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التعليم.

وأكد صالح أنه تم وضع خطة لتطوير الكتاب الجامعي خلال شهرين، وتحويل جميع المقررات من ورقية إلى إلكترونية، تماشيًا مع خطة جامعة دمنهور التي تأتي في إطار خطة وزارة التعليم العالي، وفى إطار جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.



بينما أكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار جهود الدولة للارتقاء بجودة التعليم الجامعي، ووفقاً لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، وافق مجلس جامعة المنيا على تحويل الكتاب الجامعي الورقي إلى إلكتروني اعتباراً من العام الدراسي القادم، وذلك في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الجامعات المصرية، وإتاحة المحتوى العلمي أمام الطالب إلكترونياً.

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جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا، المُنعقد بالقاعة الصغرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات، برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي، بحضور الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس، وبحضور أمين اتحاد طلاب الجامعة.

بينما خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في ٢٠ مارس الماضي، برئاسة الدكتور الد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور، محمد لطيف أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تم مناقشة الأمر بالإضافة إلى عدد من القضايا الهامة والتي ترتبط به.

استمرار تطبيق التعليم الهجين:

فقد شدد الوزير على الجامعات والمعاهد، والالتزام بتطبيق نظام التعليم الهجين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيًا، وطلاب الكليات العملية من 3-4 أيام أسبوعيًا وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة.

مشروع إعداد قاعدة بيانات للجامعات الحكومية:

فقد أعلن ماتم إنجازه في مشروع إعداد قاعدة بيانات للجامعات الحكومية، لتكون بمثابة بنك معلومات مركزي لمختلف المشروعات والأنشطة والإنجازات التي تقوم بها الجامعات وكذلك الإحصائيات الخاصة بالمجتمع الجامعي على مستوى إعداد الطلاب وتخصصاتهم وأعضاء هيئة التدريس والدراسات العلمية في التخصصات المختلفة وكافة ما يتصل ببنك المعلومات للجامعات.



تجهيزات مراكز الاختبارات الإلكترونية:

وتم توضيح اخر تطورات موقف تجهيزات مراكز الاختبارات الإلكترونية وخطوط الربط والإنترنت بالجامعات المصرية، وشدد على استكمال باقي التجهيزات المطلوبة وفقًا للجداول الزمنية المعدة لهذا الغرض، وذلك ضمن المشروع القومي للبنية التحتية للمعلوماتية للجامعات الحكومية، كما اطلع المجلس على آخر مستجدات المراحل التنفيذية للجامعات الأهلية الجديدة.