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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد

نضال الشافعي يكشف كواليس تحضيره لدوره في الاختيار2

نضال الشافعي
نضال الشافعي

كشف الفنان نضال الشافعي ، عن طريقة تحضيره لدوره في مسلسل " الاختيار 2" والذي عرض في رمضان الماضي.

 

وقال نضال الشافعي، في تصريح خاص لصدى البلد : " عندما تحدثوا معي للعمل في المسلسل ، كنت متشوق للغاية ولكن ما كان يقلقني أن تكون الشخصية لأحد الإرهابيين ، لأن المسلسل يحذى بإهتمام كبير منالجمهور ويتاثرون به في الحقيقة وهو ما كان يجعلني أقع في مشاكل معهم".

 

وتابع :" تدربت على المشهد جيدا، حيث طلبت من طاقم الإنتاج سماع المشهد بصوت أحدى أهل سيناء ، واستمريت أسمع هذا التسجيل طوال فترة ما قبل تصوير المسلسل ".

 

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نضال الشافعي يحتفل بنجاحه في "هجمة مرتدة والاختيار 2" في صدى البلد

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نضال الشافعي: عادل إمام كيان وفخور بالعمل معه

 

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد:

حل النجم نضال الشافعي ضيفا على موقع صدى البلد في ندوة خاصة لتكريمه عن آخر أعماله الفنية وهو مسلسل " هجمة مرتدة " و"الاختيار ٢" الذي تم عرضهما في رمضان الماضي .

 

وتحدث نضال عن كواليس مشاركته ضيف شرف في مسلسل " الاختيار ٢"  ؛ كما تحدث عن نجاح دوره في مسلسل " هجمة مرتدة" وعن التعاون مع النجم أحمد عز .

 

كما تحدث نضال عن مشاركته في السينما من خلال فيلم "أولاد زهرة".

 

ويتوجه الفنانون نضال الشافعي، وداليا مصطفى، ومصطفى أبو سريع، وشريف الغريب، وعدد آخر من النجوم، إلى منطقة جاردن سيتي، يوم الثلاثاء ، لتصوير أولى مشاهد فيلم «أولاد زهرة»، للمخرج معتز حسام.

 

وكان تصوير فيلم «أولاد زهرة»، انطلق تصويره يوم الخميس الماضي، على أسطح عمارات جاردن سيتي، ومن المُقرر الانتهاء من تصويره بشكلٍ نهائي قريبا.

 

الفيلم يدور حول التمسك بالأصول والجذور، من خلال أسرة مصرية، تحاول «وفاء» الشقيقة الكبرى التي تحاول جاهدة طوال الوقت الحفاظ على أشقائها وانتماءهم لأرضهم وبلدهم ولقريتهم، فمن بين أشقاءها، شاب صغير من متلازمة دوان يبلغ من العمر 15 عامًا.

 

فيلم «أولاد زهرة» من بطولة نضال الشافعي، وداليا مصطفى، ومصطفى أبو سريع، وهالة فاخر، وجمال فؤاد، ومحمد درويش، وشريف الغريب، ومريم بحراوي، وإسراء رخا، وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج معتز حسام، ومخرج منفذ جمال شاكر، ومدير تصوير مارك عوني، وتصوير فوتوغرافي جاد عبد ربه وإشراف عام شريف الغريب.

نضال الشافعي احمد عز داليا مصطفي مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار 2 الاختيار ٢

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