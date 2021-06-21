اقتصاد الإمارات|1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 308 مبايعات بقيمة 760.95 مليون درهم منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 163.68 مليون درهم و291 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 597.27 مليون درهم.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام" جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة المنارة تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في جميرا الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 33 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة معيصم الأول وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم وتلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم.

الرهون والفيلات

وسجلت الرهون قيمة قدرها 872.64 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 124.03 مليون درهم و75 رهن فلل وشقق بقيمة 748.61 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 489 مليون درهم وأخرى في منطقة المطينة بقيمة 98 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 36.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة الحبية الثالثة بقيمة 8 ملايين درهم .

