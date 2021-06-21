عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

العقارات في الامارات
العقارات في الامارات

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 308 مبايعات بقيمة 760.95 مليون درهم منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 163.68 مليون درهم و291 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 597.27 مليون درهم.

 

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام" جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة المنارة تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

اقتصاد الإمارات.. 2.6 مليار درهم سيولة الأسهم في جلستين

اقتصاد الإمارات| الصفقات العقارية: 4429 مبايعة بقيمة 11.11 مليار درهم مايو الماضي

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في جميرا الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 33 مليون درهم.

 

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة معيصم الأول وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

 

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم وتلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم.

 

الرهون والفيلات 

وسجلت الرهون قيمة قدرها 872.64 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 124.03 مليون درهم و75 رهن فلل وشقق بقيمة 748.61 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 489 مليون درهم وأخرى في منطقة المطينة بقيمة 98 مليون درهم.

 

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 36.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة الحبية الثالثة بقيمة 8 ملايين درهم .
 

مال واعمال اخبار الخليج دائرة الأراضي والأملاك مبايعات الأراضي تصرفات عقارية اقتصاد الامارات

موضوعات متعلقة

اقتصاد الامارات|المصرف المركزي: تدابير لمواجهة تداعيات كورونا

ترشيحاتنا

يورو 2020.. ممر شرفي لـ بانديف في آخر مبارياته مع مقدونيا الشمالية

قبلة من ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضى تشعل إنستجرام .. فيديو

وزير الخارجية السعودي يبحث مع مدير الوكالة الذرية ملف إيران النووي

أحمد موسى: كلمة مصر هتمشي في الملف الليبي

حادث قطار حلوان.. أحمد موسى: المنازل مبنية بجوار السكة الحديد والمشهد كارثي

رغم رفض طالبان.. البنتاجون يعلن موافقة تركيا على "صفقة" تأمين مطار كابول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

خالد عبد العزيز يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

بشرى للمخالفين..تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى..تفاصيل

أعراضها مختلفة.. طبيب مصري في روسيا يحذر من خطورة سلالة دلتا المتحورة

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

نجاة لاعب النادي الأهلي السابق من الموت

فرجاني ساسي يمنع انتقال رمضان صبحى إلى الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

وزير الدفاع يشهد تخريج دورات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ