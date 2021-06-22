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لو اتبرعت ربنا هيدخلني النار .. هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

صدى البلد

قامت حملة شعبية لجماهير نادي الزمالك للتبرع للزمالك  من أجل دعمه للخروج من الضائقة المالية وإنهاء ملف التجديد للاعبي الكرة في منتصف موسم صعب.


لو اتبرعت للزمالك ربنا هيدخلني النار 


ومع انطلاق حملة التبرع للزمالك رفض رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق، التبرع للزمالك على الرغم من إعلان انتمائه للفريق الأبيض.


هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

رفضوا التبرع


من جانبه رفض أحمد مجدي نجم وسط الزمالك السابق التبرع للزمالك خلال تلك الأزمة أيضا، وكانت له أسبابه التي وصفها الجمهور بـ المنطقية.


أعلن أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، تبرعه لنادي الزمالك بمبلغ مالي لم يعلن عن تفاصيله وذلك بعد فتح نادي الزمالك حساب بنكي لتلقي مساعدات الجمهور. 


وكتب أحمد عيد عبد الملك، عبر تويتر قائلا: "‏الزمالك ده خيره عليا و على أبويا قبل مني وهو اللي مخليني دلوقتي موجود اطلع في التلفزيون والناس تقدرني واشتغل يعني مينفعش انكر جميل النادي عليا في حياتي عموما، محدش يتكسف و هو بيدعم النادي اللي بيعشقه و كله في الاخر هيقلدنا".

 

أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن النادي الأبيض يحصل على حقوقه في كثير من الأحيان، لكن الإدارة لا تريد الإعلان عن هذه الأمور.

 

وقال عمرو الدردير، في حديث متداول له عبر تطبيق “كلوب هاوس”: "في كلام لا نريد الإعلان عنه، الزمالك يحصل على معظم حقوقه، والبعض يقول الزمالك  لا يحصل على حقوقه، هذا غير صحيح، نحن نحصل على حقوقنا، ونعيش دور المظلومين".

 

وأضاف عمرو الدردير: "لا نريد أن نعلن أننا حصلنا على حقوقنا في معظم الأوقات، للحصول على حقوق أكثر، لكن الزمالك قوي ويأخذ حقه، ونحن لا نترك حق الزمالك ولن نتهاون في حقوقه".


يترقب مسئولو نادى الزمالك انتهاء مواجهة الفريق الأبيض غدا الثلاثاء أمام مصر المقاصة فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر للإعلان رسميا عن تمديد تعاقد أحمد سيد زيزو حتى موسم 2025.

 

وكشف مصدر داخل الزمالك  تفاصيل مفاوضات تجديد عقد أحمد سيد زيزو الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.


يقوم  مسؤولو  نادي الزمالك بتجهيز مذكرة ضد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، بداعي  انقطاعه عن التدريبات منذ يوم 17 يونيو الجاري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولية والتي شارك فيها ساسي مع منتخب بلاده في إحدى المباريات الودية قبل أن يتعرض للإصابة. ولم يعد اللاعب للقاهرة بداعي انتهاء عقده مع الزمالك منذ 30 مايو الماضي.

 

ولمزيد من التفاصيل حول هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك شاهد الفيديو التالي..
 

التبرع للزمالك حملة شعبية جماهير الزمالك للتبرع الكرة

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