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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بين الأدب والصحافة «2».. كتاب جديد بالأسواق لرئيس تحرير الوفد

كتاب بعنوان بين الأدب
كتاب بعنوان بين الأدب والصحافة «2»

صدر بالأسواق كتاب جديد للدكتور وجدى زين الدين، رئيس تحرير «الوفد» وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، يحمل الكتاب عنوان (بين الأدب والصحافة «2»). 

وفي الكتاب يتحدث الكاتب عن الاتجاه الاشتراكى فى الإبداع والنقد فى الصحافة المصرية خلال الفترة من 1952 إلى 1967. 

ويتضمن الكتاب إطاراً منهجياً لمبررات إجراء هذه الدراسة، إضافة إلى تمهيد يشمل الواقعية الاشتراكية مفهومها وفلسفتها، والواقعية الاشتراكية فى مصر من 1952 إلى 1967. 

الكتاب من أربعة فصول 

شمل الفصل الأول الواقع الاشتراكى السياسى والاجتماعى والفكرى خلال الفترة من 1952 إلى 1967. ويضم الفصل عدة مباحث. أما الفصل الثانى فبعنوان «الاشتراكية وجدلية العلاقة بين الصحافة والإبداع النقدى خلال الفترة المدروسة».

 الباب الثانى فيضم فصلين

حمل الفصل الأول منهما الواقعية الاشتراكية فى النقد خلال الفترة من 1952 إلى 1967. 

أما الفصل الثانى فحمل عنوان «الملامح الاشتراكية السياسية والثقافية والفكرية والنقدية للكاتب الكبير والمفكر محمود أمين العالم».

كما تضمن الكتاب جانباً تطبيقياً شمل عدة مباحث، وهى: الأدب بين الصياغة والمضمون وثلاثية الرفض والهزيمة، إضافة إلى دراسات أخرى عن لويس عوض وسلامة موسى وألفريد فرج ونعمان عاشور.

يصدر الكتاب عن دار جزيرة الورد للطبع والنشر لصاحبها محمد فتحى هاشم.

كتاب جديد وجدي زين الدين الأدب والصحافة حزب الوفد الواقع الاشتراكى السياسى والاجتماعى

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