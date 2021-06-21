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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"تعليم سوهاج": 61 ألف طالب وطالبة اجتازوا امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ سوهاج يعتمد
محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

صرح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم في سوهاج، أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، على مستوى مدارس الإقليم، بنسبة نجاح 78.29%.

 

وأضاف الدكتور عربي أبو زيد، منذ قليل في تصريح خاص ل"صدى البلد، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لاجتياز امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، بلغ 78 ألف و894 طالب وطالبة، وحضر منهم 78 ألف و229 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 61 ألف و141 طالب وطالبة بنسبة نجاح 78.29%.

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وكان اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية، ظهر اليوم، بنسبة نجاح 78.29%، حيث أن عدد الناجين الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 61 ألف و141 طالب وطالبة، من أصل  عدد حاضري الامتحانات والبالغ عددهم 78 ألف و229 طالب وطالبة.

 

وأعرب "الفقي" عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موضحًا أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

 

ووجه باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.

سوهاج بنسبة نجاح الشهادة الاعدادية تعليم

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