ترسيخ قيم المواطنة..أهداف جديدة على أجندة لجنة ثقافة تنسيقية شباب الأحزاب

عقدت لجنة الثقافة والإبداع بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الأول لشهر يونيو بتشكيلها الجديد.



في البداية رحب أمين سر اللجنة أحمد مبارك بالأعضاء الجدد وعرض النتائج التي حققتها خلال الفترة الماضية متضمنة ما تم الانتهاء منه، والأهداف المستقبلية التي تسعى لها.



وجرى خلال اللقاء مناقشة رؤية اللجنة التي تركز على دعم وإثراء الحياة الثقافية في المجتمع المصري، وترسيخ قيم المواطنة والهوية المصرية بين الشباب، ودعم نشر الفكر الحداثي والتنويري مع الحفاظ على التراث المصري.

أهداف جديدة على أجندة لجنة الثقافة



واتفق الحاضرون على ترجمة تلك الرؤى إلى مهام وخطط عمل من خلال إعداد أوراق السياسات المطلوبة لدعم تطوير مؤسسات الدولة الثقافية، أو تنظيم الفعاليات والمبادرات المطلوبة لتحقيق تلك الرؤية، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات الدولة الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز الإبداعية لاقتراح التشريعات ومشروعات القوانين اللازمة وإيجاد آليات لدعم وحماية التراث، و تغذية وسائل الإعلام بإسهامات ومنتجات ثقافية لرفع الوعي بالفكر التنويري والقيم والتذوق الفني.

وفي نهاية الاجتماع، احتفل أعضاء اللجنة بمرور ثلاث سنوات على ميلاد كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أعرب جميع الأعضاء عن سعادتهم بانتمائهم للكيان، كما وعدوا ببذل كافة الجهود في سبيل استمرار نجاحه العظيم.

وفي سياق اخر، قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك نوع من التقارب الإجتماعي والتراثي والفكري يربط بين شعبي مصر واليونان، معقبة " تجمعنا علاقة قوية وثيقة علي مر العصور وتبلورت أهميتها بالأونة الأخيرة بعد ثورة 30 يونيو وذلك بفضل جهود الرئيس السيسي".

وأضافت " محروس" في تتصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن العلاقة السياسية تعد بمثابة القائد الريادي والتي علي أساس قوتها بين الدولتين يتم تعزيز سبل التعاون بمختلف المجالات الإستثمارية والاقتصادية، لافتا إلي وجود مناخ سياسي متميز بين مصر واليونان يشجع علي المشاركة في العديد من الخطط التنموية.

كما أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن العلاقات اليونانية المصرية تعد من أفضل العلاقات الدولية ومثال يحتذي به علي الساحة الاقليمية والعالمية.

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن السنوات الماضية شهدت تناميا ملحوظا فى حجم التعاون والتنسيق المشترك مع اليونان حيال العديد من القضايا على مختلف الأصعدة السيباسية والإقتصادية والعسكرية، سواء على المستوى الثنائي أو فى إطار أليه التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان.